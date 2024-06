26 de Junio de 2024

VIDEO – “Hay carteristas en RN”: la frase sobre apoyos al alcalde Rodolfo Carter que el ex ministro Cristián Monckeberg debió explicar

El ex ministro y militante de Renovación Nacional aseguró que el de Carter "es un liderazgo bien interesante y potente. Si yo fuera él, no me distraería en lograr que RN me nomine, porque eso va a ser un desgaste gigante".

