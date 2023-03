Del telefonazo a los “taimados”: las cinco frases de Rodolfo Carter contra el Gobierno

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (Ind), lanzó duras críticas en contra del Gobierno luego que el Ministerio Público anunciara un sumario en la Fiscalía Metropolitana Oriente para conocer la forma en la que el municipio ubicó las llamadas “narco-casas”, las que fueron demolidas en cuatro operativos.

Durante las últimas horas el jefe comunal apuntó a eventuales presiones desde La Moneda hacia el fiscal nacional Ángel Valencia, quien pidió aclarar cómo se conocieron las ubicaciones de los departamentos intervenidos, donde las autoridades llegaron por sus ampliaciones irregulares.

En un punto de prensa, el ex militante de la UDI lanzó sus dardos contra el presidente Gabriel Boric y a la ministra del Interior, Carolina Tohá, mencionando la crisis de los indultos y el cierre de colegios por el narco funeral de Valparaíso.

Hubo una obra de teatro en la época de la dictadura, en el gobierno del general Pinochet, que se llamaba El gran taimado. Este es el gran taimado, es el gobierno de los taimados. Boric es un taimado, la ministra Tohá es una taimada, porque de verdad ¿qué les pasa? Si ni Piñera era así. A mí me tocó enfrentar al presidente Piñera en temas muy duros siendo de su propia coalición, y jamás me dejaron de contestar el teléfono.

Aquí faltaba una explicación, y las explicaciones pueden ser muchas. Una aparición de la Virgen del Carmen, que con su manto café le ha dicho (al fiscal) hijo mío, has cometido un error (…) porque en estos dos meses no lo vio, ayer no lo vio. Tal vez revisó los documentos ayer en la noche. Pero los chilenos no somos grandes… pregúntenle a él, no a mí.