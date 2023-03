¿Asesor espiritual? Ex amigos cuestionan la desconocida faceta de Parived

24 de Marzo de 2023

“Fue en un cumpleaños, y Parived, llegó muy magnético con una bolsita con Tierra Santa, traída de Jerusalén, o eso dijo. Había mucha gente famosa y se la vendió a uno de los invitados en unos 250 mil pesos, dijo que traía beneficios y le explicó dónde tenía que colocarla”, relató a EL DÍNAMO un rostro de televisión.

El incidente de la bolsita retrata una parte del lado menos conocido del sicólogo Marco Antonio López Spigui, más conocido como Paribeth, Parived, Pari o Pepa para los amigos, quien hoy enfrenta acusaciones del Ministerio Público por contrabando de joyas y relojes robados de precios millonarios.

Conocedores del episodio cuentan a EL DÍNAMO que la venta de tierra habría ocurrido en 2006, durante su relación con la modelo rusa Inessa Sorokina, a quien conoció en una tienda de Rubén Campos, y cuando la principal actividad de López era el comercio de antigüedades.

La tienda hindú de Arica y el padre carabinero de Parived

Parived es oriundo de Arica, de la Población Magisterio. Su padre, Armando López, era carabinero, y posteriormente inició un negocio de tierra fertilizante.

Su madre Ana Spagui tenía una tienda de artículos hindúes, lo cual influyó en su posterior oficio. Pronto descubrió a Osho, el conocido gurú indio de la meditación y el sexo abundante. Algunos dicen que el indio lo habría bautizado como Parived, que significa “el sonido del más allá”. López no lo ha desmentido sino que más bien optó por mantener el misterio.

Compañeros del Liceo recuerdan su misterioso viaje al Tibet

En el Liceo A5 todavía recuerdan a su compañero Marco Antonio, conocido como “Pepa o Pepe”. “Un día, a los 16 años dijo que iba al Tibet por el verano, nunca supimos si era cierto”, señala uno de los compañeros del colegio de Arica.

Otro agrega que Parived era bueno para hacer negocios. “Vendía fertilizante, en una bolsitas más chicas que las de su papá, principalmente a señoras de edad, de cabro”, relata un ex alumno del Liceo A5 a EL DÍNAMO.

“Tenía una técnica para engañar a la gente, les miraba la cara y les decía estás más gordo o más flaco, anda a verme y hacemos algo, algo esotérico y así caía la gente y le iba contando sus problemas”, afirmó un hombre del espectáculo, cuya identidad prefiere mantener en reserva.

Habría prestado asesoría espiritual a decenas de personas del mundo de la TV. Una de ellas fue la animadora Vivi Kreutzberger y otro que se menciona es el ex director de Buenos Días a Todos, Mauricio Correa. Sin embargo, ninguno contestó los llamados de EL DÍNAMO.

“En las fiestas su target eran las modelos y animadoras”

Otro rostro de la TV contó a EL DINAMO que le compró a Marco Antonio López “un chal de lana de cabras del Himalaya”, en un precio que le avergüenza contar. Una figura de la farándula comenta haberlo visto en fiestas, donde López era el centro de atención de las modelos, a quienes ofrecía ayudarlas para “sanar”.

“La mayoría de los hombres desconfiaba de él, algunos caían. Pero su target eran modelos y animadoras, o las mamás de ellas, les ofrecía ayuda y luego les vendía cosas como antigüedades, o cosas de la India“, relata alguien que lo conoció en un evento social en Santiago.

El hoy ex esposo de la modelo y animadora Tonka Tomicic, reconoció en una entrevista en La Tercera sus dos empleos.

“Tengo dos trabajos: uno que es el trabajo en el cual he estado hace casi cinco o seis años que tiene que ver con la minería (…) Y mi trabajo interno, y que es gratuito, que consiste en ayudar a las personas de alguna manera con mis consejos, con mi experiencia y ayudarlas en sus problemas, esa ha sido mi vida desde hace muchísimos años. No hay persona que me hubieran conocido, que no hubieran recibido un consejo, apoyo o una luz para caminar”, señaló al medio.

El periodista Andrés Mendoza afirmó hace algunos años que “en 1981, una familia estadounidense le dio una beca para estudiar en la Universidad de Nueva York un curso de Ciencia de la Inteligencia Creativa”. Incluso, quienes lo conocen dicen que se perfeccionó en la India. Pero sus compañeros de Liceo tienen dudas de eso, luego del caso Relojes.

Inessa Sorokina le presenta a Tomicic

En 2004 llegó a “ayudar” a Tomicic. Por esos días, su hermana había tenido un accidente en auto y otro familiar directo estaba enfermo. Sorokina, que conocía a Tomicic por el mundo del modelaje, le envió a Parived para que la asistiera de modo esotérico.

Casi 10 años después, se casaron Lopez y Tomicic en Jerusalén en un rito judío y hasta anunciaron su conversión religiosa a ese credo. Pero parecen no ser practicantes

“Ni ella ni Pariveth han sido jamás miembros de la comunidad. Ellos se casaron bajo ceremonia de tipo judía en Israel, pero entiendo que jamás se convirtieron al judaísmo. Fue solo una boda con estética judía”, afirmaron desde la comunidad judía.