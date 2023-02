Parived saca la voz: “Se ha hecho de mí un fetiche y se me caricaturizó”

10 de Febrero de 2023

Mario Antonio López, más conocido como Parived, se refirió a las repercusiones que ha tenido el caso Relojes en su vida personal y que culminaron en su separación de Tonka Tomicic, tras más de 20 años de relación.

En entrevista con La Tercera, Parived tuvo palabras para el allanamiento realizado por la PDI en la residencia que comparte con la animadora de Canal 13 en Vitacura, apuntando que “uno nunca está preparado para esto. Te viene una sensación de shock, sobre todo porque sientes también la angustia de Tonka. Es una situación donde se te producen muchas cosas a nivel cerebral que son bastante indescriptibles, porque entran a tu lugar íntimo, pero por otro lado hay también una gran tranquilidad, porque qué sentido tiene”.

Consultado sobre lo mediático de la investigación desarrollada por la Fiscalía, Parived apuntó que “yo nunca elegí una situación pública, simplemente me enamoré de una persona y la acompañé desde hace 22 años. Si se hace un recuento de la trayectoria de nuestra relación, siempre permanecí en silencio. Nunca consideré que tenía mucho que ver en todo esto: era simplemente su pareja y la apoyé siempre. Pero en este último tiempo en la televisión -que prácticamente no veo- hay una suerte de amplificación de todo lo que tuviera que ver con ella y, por ende, conmigo. Miles de especulaciones, narrativas surrealistas”.

“Mi opción fue el silencio y no haber querido participar a lo mejor de las luces, puede ser. Cuando a alguien no se le conoce lo puedes decorar de cualquier cosa. Con el trayecto de los años se creó una suerte de fetiche, se me fueron poniendo diferentes decoraciones y mi nombre fue asociado a una serie de eventos y circunstancias que eran noticias para los medios. En el fondo, show business, como se dice en inglés, cuyo precio es carísimo”, argumentó.

Parived reiteró sus críticas a la cobertura que los medios le han dado a su situación judicial, acusando que “no he visto en la televisión personas que están imputadas o formalizadas a las que estén mostrando a sus señoras o que las estén siguiendo. Hay algo más en mi caso, una circunstancia muy atractiva dentro de los cánones de lo estrictamente informativo”.

En esta línea, también se refirió a la idea que se tiene de su figura como pareja de Tonka Tomicic, en especial el mundo del humor, señalando que “se ha hecho de mí un fetiche y, de alguna manera, se me caricaturizó. Se levanta tarde, es flojo, etc., todas esas descalificaciones que forman parte un poco del universo del espectáculo (…) ¡Para qué vamos a entrar en detalles de decir este tipo se acuesta a las 9, vive de la señora!, yo me levanto a las 5 de la mañana, no tengo memoria de haberme levantado a las 10 de la mañana. Duermo cinco horas al día.

“Entonces la gente crea estereotipos, asociaciones de imágenes, circunstancias, las parejas perfectas, y bueno… nunca llené el colectivo imaginario de la pareja hollywoodense o perfecta y yo creo que eso de alguna manera, y más aún por mi silencio, fue generando una serie de circunstancias, especulaciones; hay gente que decía que yo andaba con una bata, que tenía una secta”, puntualizó.