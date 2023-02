De su separación con Parived al caso Relojes: las frases más duras de la comentada entrevista a Tonka Tomicic

3 de Febrero de 2023

Tonka Tomicic, bajo el alero de Canal 13, se refirió al Caso Relojes y al quiebre con su pareja, Parived.

Tonka Tomicic Petric, animadora de televisión, protagonizó una comentada entrevista en Canal 13, donde entregó detalles de lo ocurrido esta semana con el allanamiento en su domicilio, en el marco de las pericias por el caso Relojes.

Si bien la conversación con Priscilla Vargas y José Luis Repenning sería televisada, la pauta centrada en los incendios forestales coparon la agenda noticiosa y finalmente fue emitida a través del sitio web del canal privado.

Fue a las 13:06 horas cuando finalmente apareció Tonka Tomicic en pantalla para referirse a la noticia que acaparó la atención de los medios y que involucra a Marco Antonio López, conocido popularmente como Parived, quien hasta hoy era conocido como su esposo.

Sin embargo, la animadora aclaró el estado en el que se encuentra su relación, esclareció si efectivamente está involucrada en el caso Relojes y cómo han sido los últimos días donde se convirtió en portada.

A continuación, recopilamos las frases más duras de la comentada entrevista de Tonka Tomicic en Canal 13.

Tonka Tomicic y los motivos para dar la entrevista

“Dentro de todo estoy tranquila, pero a veces siento rabia, mucha tristeza e impotencia porque ver que hablan de ti en otros canales, en los medios”. “Siento que tengo que dar vuelta la página, en el sentido que llevo mucho tiempo… Bueno, he guardado mucho silencio, es mi forma de ser y no quise entorpecer una investigación”. “Ese silencio me ha jugado en contra, creo que ese espacio de silencio ha generado que los medios avancen y que hayan dicho muchas mentiras. Como mi voz no ha estado presente, se ha armado un relato que no es real. Soy la única que me puedo defender”. “No es fácil, soy una persona súper reservada, me cuesta dar entrevistas. Hoy siento que es súper correcto, que me lo debo, que es más necesario que nunca. Se ha repetido un relato sin mi voz y en esa circunstancia ha crecido algo, y me han involucrado en algo que no estoy involucrada. No estoy siendo investigada”.

El caso Relojes

“Esta carpeta que era una carpeta secreta se filtró, manejábamos la información con mucho tiempo antes, meses antes. Era algo que yo manejaba, entonces cuando vi el mensaje (de la periodista de Ciper), no me sorprendió porque conocía la información. Pero no puedo negar que fue un balde de agua fría, porque entendía lo que iba a pasar. Sabíaa que lo que tenia que enfrentar iba a ser fuerte”. Conversación con Parived y su implicancia en el caso: “Son conversaciones intimas, familiares, como muchas familias entre cuatro paredes. Me dijo que había actuado correctamente y que lo iba a demostrar ante la justicia y va en ese camino”. “Marco Antonio empezó con negocios mineros que se vieron entrancados y en esas circunstancias me pidió apoyo económico, le presté dinero a través de cheques y que hoy sí está siendo próspero ese negocio. En ese momento fue un momento difícil y yo apoyé”. Sobre Harold Vilches: “Él dijo que me conocia y que le debía dinero, eso es falso. A este caballero no lo he visto, nunca me he topado. Él está mintiendo. Yo no hice negocios con esa persona”. “Los últimos elementos revelados ahora hacen que la pelicula sea distinta, pero en ese minuto por supuesto que creí en lo que me dice (Parived) y siento y espero que se compruebe la verdad en la justicia”.

El allanamiento a su casa

“(Fue) súper difícil, estaba sola. Unas tres veces a la semana sale a caminar y él no estaba, él llegó después, sino hubiera estado hubieran especulado. Ellos (la PDI) hicieron su trabajo, que estuvo en un protocolo”. “Es terrible, es… Uf, no sé cómo expresar eso porque es muy fuerte que revisen todas tus cosas. Te sientes vulnerado, indefenso, te sientes en una situación difícil”. “Se llevaron mis cosas, mis cajitas con mis cosas, una pulsera de mi abuelita, el anillo que me gané cuando fui Miss Chile, un reloj mío, un regalo que esta debidamente informado, tengo la boleta de ese reloj. Unos anillos que me regalaron unas primas de Croacia, una pulsera… Cosas que tengo desde hace mucho tiempo, incluso unas fantasías. Lo que buscaban era todo lo que tenia que ver con el caso, joyas y relojes. Se llevaron mis argollas de matrimonio”. “Te sientes impotente. Primero le tomo foto a todo, hacen un informe, es complejo porque es tu intimidad, tus recuerdos, tu historia. Pero son parte de momentos importantes, espero recuperarlos porque tienen un valor sentimental muy grande”. “La verdad que en ese minuto conversamos (con Parived), le dije lo que había pasado y lo más importante es que tenia que coordinar con sus abogados porque tenia que presentarse (ante la justicia)”. “Es duro, es difícil, pero siento que en un punto era importante llegar a eso, porque cómo puedes esclarecer la verdad si no llegas a la justicia, si no te defiendes. Nunca fue llamado, nunca fue citado. Era algo que yo sentía que tendría que haber hecho hace mucho tiempo”.

Su relación con Parived

“Obviamente hay conflictos, una cosa así detona muchas cosas. Es muy distinto vivir una situación dura, familiar, de manera privada, resolverlo en familia. Pero es muy distinto que tu situación se televise, cambia el tono, la conversación, no es fácil. Fue difícil dar ese comunicado (en agosto de 2021), fue difícil seguir el programa”. “Al interior de una casa las cosas se remueven. Yo diría que no (marcó un antes y un después), somos una pareja de 20 años, es la mitad de mi vida y una pareja que donde nos apoyamos mucho. Llevábamos un tiempo conversando sobre nuestro pasado, el presente y mirando el futuro y hace un tiempo veníamos conversando la opción de separar nuestros caminos”. “No tiene que ver con esto, es una cosa circunstancial, se dio el tiempo, calzaron los tiempos. Uno no termina una relación de 20 años de un día para otro”. “Nosotros decidimos separar nuestras vidas. No quiero entrar en detalles, pero esa era nuestra decisión, lo que ocurrió esta semana nunca imaginamos que iba a ocurrir, por supuesto nos sorprendió, pero van por carriles distintos”. “Esto fue un acuerdo que teníamos, una coincidencia de tiempo. Seguimos siendo amigos. Justamente calzaron los tiempos”. “Estoy tranquila, me da mucha pena, es triste, es toda una vida. Me siento con ganas de dar vuelta la página, respirar, responder por mis propios actos, llevo muchos años trabajando en comunicaciones, no quiero tirar por la borda mi trabajo. No es justo que se digan mentiras sobre mí”.

