“Con mis hijos no vas a jugar”: el desahogo de Natalia Compagnon tras su quiebre con Sebastián Dávalos

31 de Marzo de 2023

La ex nuera de Michelle Bachelet habló sobre el quiebre familiar y la demanda por pensión de alimentos que presentó durante el año pasado.

Natalia Compagnon, ex esposa de Sebastián Dávalos, el hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet, habló por primera vez de su quiebre familiar, el que derivó en la presentación de una demanda por pensión de alimentos.

En una entrevista a la revista Caras, la principal involucrada en el caso Caval abordó el litigio que mantiene con su el ex director sociocultural de La Moneda, el que salpicó directamente a la ex mandataria.

“Guardé silencio hasta que tocaron a mis hijos“, expresó Compagnon, en el adelanto de un diálogo que se publicará de manera íntegra este lunes 3 de abril.

Por su vínculo con la familia Bachelet, la mujer aseguró que “no tuve más relación con ellos, ni con la madre ni con las hermanas de Sebastián. Los lazos se quebraron por completo. No nos volvimos a ver los domingos, ni pascuas ni años nuevos”.

De acuerdo a su testimonio, los conflictos con Dávalos cruzaron los límites con el tema de la pensión alimenticia, llegando directamente a judicial. “Sebastián no entendió… con mis hijos no vas a jugar“, enfatizó.

La disputa entre Compagnon y Dávalos

En diciembre pasado se conoció que el quiebre entre Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos llegaría a la justicia, luego que ella interpusiera una demanda por pensión de alimentos.

Los desencuentros entre el separado matrimonio vienen desde antes, cuando la ex socia de Caval denunció a María José Cordero, actual pareja del hijo de la ex presidenta Bachelet, por ocupar de manera irregular su casa en La Reina.

Según el abogado querellante, el ex director sociocultural de La Moneda no habría pagado la cifra acordada con su ex esposa para la mantención de sus hijos. Por lo mismo se encuentra en riesgo de quedar consignado en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

La acción judicial busca que el entorno de Sebastián Dávalos asuma la deuda, considerando que cientista político actualmente se encuentra en España estudiando un Máster en Comunicación Política. Aquello podría afectar directamente a la ex presidenta Bachelet.