Matthei versus Bachelet: el escenario de 2013 que vuelve a repetirse en las encuestas

23 de Marzo de 2023

A pesar de que faltan más de dos años para el inicio de la carrera presidencial para suceder a Gabriel Boric, en sus sectores comienzan a fijarse en ellas como en 2013, para analizar su futuro político o tener un rol clave en las campañas electorales de 2023 y 2024.

Cómo si fuera un deja vú de hace una década, los nombres de Evelyn Matthei y Michelle Bachelet vuelven a ser las figuras mejor evaluadas por diversos sondeos de opinión, convirtiéndose en las cartas de la oposición y del oficialismo con mejores posibilidades para conquistar al electorado en un próximo Gobierno o tener un rol clave en las campañas electorales de 2023 y 2024.

A pesar de que faltan más de dos años para el inicio de la carrera presidencial para suceder al presidente Gabriel Boric, expertos electorales y analistas de sondeos de opinión explican que “cuando el electorado está descontento a veces se adelantan las carreras presidenciales” y distintos actores comienzan a buscar posibles candidatos o a “candidatearse”.

No obstante, desde febrero pasado, Matthei lidera las figuras de la centro derecha con mayor mención espontánea. Mientras que Bachelet, que se había mantenido quinta, en semanas logró ponerse a la cabeza de los líderes políticos de centro izquierda mejor evaluados.

En la encuesta Cadem de esta semana, ambas figuran con el mayor conocimiento y en cuanto a aprobación, la alcaldesa lidera con 70% frente a los 56% de la ex Alta Comisionada de la ONU.

Y tanto en los partidos de Chile Vamos como en Socialismo Democrático hay conciencia de que el escenario de 2013 es recordado entre los electores, aún cuando Bachelet ha dicho que “dos veces es suficiente” y Matthei desliza que “falta mucho tiempo como para adelantarse”.

De hecho, en sus respectivos sectores, sostienen que cada una tiene capacidades para convocar a la ciudadanía si aceptaran una postulación y que en la calle muchos transeúntes se lo plantean cuando las saludan o piden una fotografía.

“Nunca se ha dado que se adelante una carrera presidencial para un segundo año de gobierno. En ocasiones ocurre cuando se acercan las municipales, pero queda un año para eso”, comentó a EL DÍNAMO un experto electoral del oficialismo.

Sergio Bitar: “Michelle Bachelet tiene todas las condiciones, habrá que evaluarlo en su minuto”

“Quiero seguir contribuyendo”, dijo Michelle Bachelet el martes 14 de marzo en un conversatorio con mujeres en el GAM. Sin embargo, descartó ser candidata por tercera vez. “Dos veces es suficiente”, se le escuchó decir ante una consulta de una asistente.

A 10 años del anuncio de la segunda candidatura presidencial en la comuna de El Bosque, la ex mandataria regresó a vivir a la comuna de La Reina y mantiene una activa agenda.

Conversa con el presidente Gabriel Boric, se reúne con la presidenta del PS, con parlamentarios y asiste con frecuencia a la Fundación Horizonte Ciudadano, la que creó tras salir de La Moneda.

La semana pasada, Bachelet se reunió con el histórico alcalde de El Bosque y actual candidato al Consejo Constitucional, Sadi Melo, y mañana viernes viajará a Vietnam integrando una delegación. En el PS y en el PPD, varios dirigentes afirman que la ex mandataria es “indudablemente una buena posibilidad si ella aceptara postular”.

Uno de los ex miembros del comando Bachelet y ex ministro, Sergio Bitar (PPD), hoy candidato al Consejo Constitucional, no lo considera un imposible, pero cree que no es momento de una evaluación.

“Ella ha dicho varias veces que no. Aceptó la segunda por una responsabilidad con el país, porque era la única que podía ganar en la centroizquierda. Hoy no creo que eso se le haya pasado por la mente. Ahora uno nunca puede descartar nada. Ella tiene todas las condiciones, habrá que evaluarlo en su momento. Pero hoy falta mucho para el 2026”, señaló Sergio Bitar a EL DÍNAMO.

“Si se configurarán algunas circunstancias, quizás Michelle lo pensaría”

A sus 71 años, la ex presidenta Michelle Bachelet busca apoyar a Gabriel Boric -incluso arriesgando su capital político- para que pueda concretar algunas de sus reformas y terminar su mandato con un buen respaldo.

“No creo que esté hoy con la disposición de ser candidata, pero desde la perspectiva de lo que ha sido su responsabilidad como mujer y líder, si se configuraran algunas circunstancias y tuviera un respaldo muy amplio quizás la ex presidenta lo pensaría”, afirma uno de sus cercanos en el Partido Socialista.

Pese a su adhesión en los sondeos, la también ex titular de ONU Mujeres tiene hoy algunos detractores, entre los dirigentes quienes la apoyaron en 2013. Uno de ellos es el ex senador Eugenio Tuma, que dejó el PPD y hoy recolecta firmas para Amarillos.

“Creo que la presidenta ha cumplido su ciclo. Hoy se necesita estadistas con una visión de moderación y prudencia de reformas, pero con sentido común. Cuando se tiene un liderazgo como el que ella ha tenido y se avala una propuesta constitucional dañina y descabellada para el país, creo que pierde la oportunidad de contar con la confianza de la ciudadanía”, aseguró Tuma.

Evelyn Matthei: “Uno nunca sabe lo que pueda pasar”

“Presidenta”, le gritan por la calle a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, mientras grababa en febrero un programa con Pancho Saavedra para Canal 13. Y ella respondía risueña: “Son amorosos y buena onda. Uno nunca sabe lo que pueda pasar, pero no estoy pensando en más de un año y medio más. Nadie sabe que va a pasar después”.

Evelyn Matthei tiene a lo menos cuatro actividades públicas por día, cuando tiene pocas son tres. Por las calles de Providencia se le ve atenta y preocupada por los vecinos. Excepto por los de calle Los Jesuitas, donde un grupo de vecinos solicitó estacionamiento para residentes y la jefa comunal les negó la petición. “Eso a pesar de que las calles contiguas lo tienen”, repara la señora María, una de las 15 signatarias.

Pese al reclamo, al visitar algunos días el sector, se ve a Matthei en varias actividades. En una semana habló en un foro de cambio climático, preparó junto a cuadrillas de aseo el barrido de calles y el destape de sumideros para el otoño, alista la inauguración de plazas con juegos que parecen un gimnasio, inauguró flores de bajo consumo hídrico, entre otros.

Además, monitorea cámaras de seguridad y organiza eventos deportivos, ferias y encuentros que sube a sus redes sociales. En su entorno cuentan que la seguridad es un tema prioritario para ella, por lo cual viajó a Nueva York para conocer experiencias para “dificultar el accionar de bandas organizadas”, y que la comuna tiene un presupuesto de más de 5 millones de dólares en seguridad.

Doctora Daza : “Evelyn tiene todas las condiciones”

La ex subsecretaria de Salud de Sebastián Piñera, Paula Daza, trabajó en la campaña presidencial de 2013 y en la municipal de 2021 colaborando con Evelyn Matthei. Muchos dicen que son grandes amigas.

La doctora Daza hoy considera que tiene todas las condiciones políticas necesarias para encabezar cualquier proyecto.

“Ella ha sido profesora, senadora, ministra y ahora una tremenda alcaldesa. Tiene un gran carisma, capacidad y liderazgo para enfrentar situaciones difíciles. Ella podría estar en una candidatura, pero faltan todavía tres años para ver quién puede ser la carta que lidere la centro derecha, pero claramente ella tiene todas las condiciones para cualquier desafío”, señaló Daza a EL DÍNAMO.

Gonzalo Cornejo: “Creo que ella lo va a decidir en su minuto”

El ex alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo, y ex dirigente de la UDI, es otro de los políticos más cercanos a Matthei y fue uno de los encargados del comando presidencial de 2013.

Hoy, Cornejo cuenta que nunca ha visto más feliz a Matthei que en sus días como jefa comunal, de todos los cargos públicos que ha ostentado.

“Ella está feliz como alcaldesa. No creo que esté buscando eso. Ni usando como trampolín el municipio, como hacen otros alcaldes, ni haciendo las actividades que desarrolla para ser abanderada presidencial”, advirtió Cornejo.

Y agrega: “Yo la veo postulando a la Municipalidad para su tercer y último periodo. Pero Evelyn es una persona tremendamente responsable y republicana, y tiene claro que hoy consistentemente marca preferencia en las encuestas. Y me consta que a diario, en persona y por redes sociales, recibe apoyos o peticiones de que asuma una candidatura presidencial”.

“Creo que ella lo va a decidir en su minuto y si está convencida de que es una persona que puede ganar la presidencia de Chile, lo va a asumir. Si hay personas con mejores opciones a las de ella, seguirá siendo alcaldesa”, cerró.