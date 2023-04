“¡La embarrada que te mandaste!”: el relato de la madre del joven que descuartizó a su padrastro

19 de Abril de 2023

Siguen conociéndose antecedentes de un caso que impactó a los vecinos de Maipú después del hallazgo de partes de un cadáver en un basurero.

Renato Barraza Carabantes quedó en prisión preventiva después de la audiencia de formalización donde la fiscalía lo acusa de asesinar y posteriormente descuartizar a su padrastro después de un incidente que la víctima habría tenido con su madre en Maipú después de compartir unas cervezas.

Según los antecedentes que se conocieron en los tribunales durante las últimas horas, el joven de 19 años habría respondido al llamado de Marcela Carabantes, quien le pidió auxilio frente a una eventual agresión que habría ejecutado el fallecido, identificado como David Cornejo Reyes (61).

“El Ministerio Público está conforme por la prisión preventiva y por ahora quedan peritajes por realizar para determinar si hay más personas implicadas“, relató la fiscal Paola Zárate en una historia donde aún queda bastante por conocer y que fue descubierta después de que vecinos divisaran parte de un cadáver en un bolso junto a unos basureros en calle Olimpo.

El abogado que representa a Barraza busca defenderlo acusando legítima defensa, sin embargo, esta solicitud en principio fue rechazada por Noveno Juzgado de Garantía de Santiago por lo que se aplicó esta medida cautelar.

“De la nada empezó a insultarme y a pegarme. Le grité a mi hijo que viniera a ayudarme. Él se abalanzó sobre David gritando que no dejaría que nadie viniera a pegarme. Le hizo una llave, lo tiró al suelo y lo asfixió”, relató la mujer, quien ahora está bajo la lupa del Ministerio Público.

En esta declaración, la madre de Barraza omite cómo el cuerpo quedó con más de 100 puñaladas según la información que se ha conocido hasta ahora. El joven, después de cometer el crimen, llevó el cuerpo de Cornejo a la tina y allí lo desmembró.

Carabantes, en su testimonio, detalló lo que ocurrió después de que su hijo intercedió en el incidente en Maipú.

“Yo traté de ayudarlo, de hacerlo reaccionar, pero ya estaba muerto. Ahí le grité a Renato: ‘¡Mira la embarrada que te mandaste, lo mataste! ¡Si no era para tanto!’. El domingo le pregunté a mi hijo qué íbamos a hacer y me dijo que no me preocupara. Que él se haría cargo. Yo estaba en shock. En la noche mi hijo entró y me dijo que ya estaba todo listo“, agregó Carabantes en un relato que publicó LUN.