El llamado que hizo el subsecretario Monsalve por el paro comunal de Calama

22 de Abril de 2023

Manuel Monsalve pidió que "nos coloquemos de acuerdo en soluciones para los problemas de seguridad en Calama".

Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, abordó lo que ocurre en Calama, en la Región de Antofagasta, donde este viernes se dio inicio a un paro comunal por el aumento significativo de la delincuencia.

Al ser consultado sobre el tema, la autoridad hizo énfasis en las medidas que se tomaron para dicha localidad, como un refuerzo de la dotación policial, la instalación permanente del Escuadrón Centauro y la designación de un fiscal preferente.

“Hemos tomado medidas de manera inmediata”, indicó Manuel Monsalve, agregando que “lo importante es que nos coloquemos de acuerdo en soluciones para los problemas de seguridad en Calama“.

Respecto a la posibilidad de que otras comunas se plieguen a la movilización de Calama, el subsecretario del Interior aseveró que “los ciudadanos viven en democracia y pueden eventualmente manifestarse para demandar a las instituciones respuestas a los problemas que viven“.

Aún así, la autoridad hizo un enfático llamado: “Lo que no corresponde es que los actores políticos ocupen los problemas no para resolverlos, sino para agravarlos; ocupen las crisis no para sacar al país de la crisis, sino para profundizar la crisis”.

“El Gobierno es muy respetuoso de los derechos democráticos de los ciudadanos en materia de manifestación, pero le hace un llamado de responsabilidad a los actores políticos, porque cuando detrás de las movilizaciones hay personas que tienen responsabilidades políticas y ocupan los problemas para agravarlos, ocupan las crisis para profundizarlas; cuando la responsabilidad de los actores políticos es sacar al país de la crisis”, agregó.

Crisis de seguridad

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, recordó que en el país se vive actualmente una crisis de seguridad y que, ante esto, “el Gobierno se hace cargo de esa crisis y, por lo tanto, haciéndose cargo de esa crisis entiende que tiene que coordinar todas las acciones que permitan sacar al país de esa crisis, pero también hay responsabilidades de todas las instituciones y de todos los actores políticos”.

“A los actores políticos se les pide responsabilidad; en materia de seguridad, donde las personas pierden la vida, no son situaciones ni para agravarlas ni para profundizarlas”, remató.