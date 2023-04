Martín Pradenas reitera su inocencia en el caso de Antonia Barra

25 de Abril de 2023

El imputado por delitos de violación y abuso sexual valoró el apoyo de las mujeres de su núcleo familiar.

La segunda jornada del juicio en contra de Martín Pradenas era un día esperado. Después de ser sentenciado a 20 años por delitos de violación y abuso sexual, el temuquense está enfrentando un nuevo proceso después de que la Corte Suprema anulara la primera condena por falta de imparcialidad producto de las publicaciones en redes sociales del juez Leonel Torres Labbé.

Este martes en el Tribunal Oral en Lo Penal de la capital de La Araucanía, el imputado tenía la posibilidad de hablar o de ejercer su derecho a guardar silencio. Es por esa razón que el interés de lo que pasaría en la audiencia tuvo amplia cobertura de parte de la prensa.

Los medios de comunicación no pudieron entrar a la cita judicial y tampoco se pudo grabar o transmitir las intervenciones de la causa. Igualmente temprano se supo que Pradenas se defendió en particular por cada uno de los siete casos donde se lo ubica por la fiscalía como responsable de delitos de connotación sexual, donde está incluido el que terminó con el suicidio de la joven Antonia Barra.

Pradenas respondió a las preguntas de la defensa, el Ministerio Público y los abogados querellantes según se pudo saber entre los antecedentes que marcaron la mañana de este martes.

Pradenas dice que es inocente y habla de Antonia Barra

“No he salido adelante de esta situación… ¿En qué me he apoyado para pasar por todo esto? Ha sido mi familia, poder seguir cerca de mi hija… La familia, las personas que me quieren, creen en lo que yo les estoy diciendo. Y mi mamá, mis hermanas, justamente las mujeres de mi casa, son mi pilar fundamental, junto con mis padres, mis hermanos, pero principalmente mi hija”, dijo Martín Pradenas en un audio que reproduce radio Cooperativa.

“Lo más difícil ha sido estar lejos de ella (hija), intentar explicarle, de alguna forma, qué es todo esto. Ella no conoce al Martín del que todo el mundo le ha hablado o del que, quizás, puede escuchar cosas. Conoce a un papá que siempre se preocupó de ella”, expresó.

Respecto al caso de Antonia Barra, Pradenas sostuvo que quedó en estado de “shock“: “Creo que tenía la vida por delante, pero no me puedo hacer responsable de algo que yo no hice. Jamás le hice daño, jamás le falté el respeto. Jamás la insulté, jamás la amenacé. Tomó esa decisión fue porque habían cosas que no podía resolver, pero para mí también ha sido triste todo esto (…) Todos ya vimos cómo fue esto. Un período difícil, pero ese era el punto que quería enfrentar de frente como lo he hecho ante todo”.

“Llevo 3 años preso por algo que no hice. Me acusaban de violarla cuando estuvimos a vista y paciencia de todas las personas. Le dije tengo mi hija, mi trabajo, esto no es una acusación simple. Insistió en que no se acordaba, que la había cagado, que Rodrigo (pareja de ella) se había enterado. Sólo le dije que debíamos hacernos cargo de nuestro acto responsablemente y terminamos la conversación tranquilamente”, extendió.