Por qué el cuarto marino detenido por homicidio en Iquique no ha sido expulsado de la Armada

21 de Mayo de 2023

Juan Andrés de la Maza aseguró que la Armada no va "a esconder la cabeza como avestruz" ante este caso que remeció la institución.

Compartir

El comandante en jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza, se refirió este domingo al cuarto marino del Buque Almirante Cochrane que fue detenido por su presunta participación en el homicidio de un ciudadano colombiano discapacitado el pasado viernes en Iquique.

El uniformado comentó que “aparentemente hay antecedentes que maneja la Fiscalía, por lo cual se terminó dejando detenido. Nosotros vamos a tener los resultados de la audiencia que tienen mañana, que va a llevar a cabo el Ministerio Público, y ahí vamos a tomar la decisión de si, efectivamente, están los méritos suficientes para que esa persona también sea implicado“.

“Esta cuarta persona pertenece a las filas de la institución, está con arresto preventivo, en espera de la audiencia de control de detención de mañana, y mañana vamos a tomar la decisión“, anunció De la Maza.

El comandante en jefe de la Armada quiso dejar en claro que ante este caso, como institución “no vamos a esconder la cabeza como la avestruz, por el contrario, nosotros vamos a aportar todos los antecedentes”.

“Yo no me he comunicado con el Ministerio, la Justicia es la que está haciendo ahora su trabajo, por lo tanto, una vez teniendo el resultado de la audiencia, si el hombre, efectivamente, es un cuarto implicado, va a tener la misma sanción que los anteriores“, añadió.

Por último, Juan Andrés de la Maza agradeció que “este 144º aniversario del Combate Naval de Iquique no se haya visto empañado por esta condición, y por esta situación lamentable que vivimos el día viernes, porque esta es una fiesta del país completo”.