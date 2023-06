El desesperado llamado de una mujer embarazada atrapada en Linares por desborde del río Ancoa

24 de Junio de 2023

Valeria Rivera se encuentra con otras cinco personas atrapadas en sus casas y solicitaron rescate aéreo. A eso, sumó que también presenta malestares que la preocupan.

Debido a las precipitaciones que afectan a la zona centro y sur del país, durante la mañana de este sábado se produjo el desborde del río Ancoa, en Linares, Región del Maule.

En medio de la emergencia, Valeria Rivera una mujer embarazada se valió de redes sociales y los distintos noticiarios de la televisión chilena, para pedir ayuda, puesto que se encontraba atrapada a raíz de lo ocurrido en la zona.

En conversación con Meganoticias Alerta, la mujer que tiene 36 semanas de gestación precisó que junto a su pareja y otros vecinos, están ubicados en el kilómetro 6.7 camino a Ancoa. A la dramática situación que viven, se suma también el hecho de los malestares que ha sufrido en las últimas horas.

“Es mi primer embarazo y no sé si son contracciones… No tengo idea. Es mi primer embarazo y yo estoy mal. Me vienen dolores de repente“, relató Valeria Rivera.

En esa misma línea, expresó que “mi bebé necesita nacer en un lugar… No puede nacer aquí, de verdad. Necesitamos ayuda. De ayer en la mañana que estamos comunicándonos“.

La mujer embarazada aseguró, también, que “tenemos vecinos que están arriba de los techos y nosotros ya estamos casi en las mismas. Por poco nos vamos a tener que subir al techo y yo no puedo en esta condición“.

El llamado de Valeria Rivera en Instagram

Previo a sus apariciones en televisión, Valeria Rivera utilizó su cuenta de Instagram para pedir rescate a raíz de la situación que vivían en Linares

“¡Seguimos sin rescate! El agua ya entró a nuestras casas, tenemos vecinos en los techos. Por favor FACh, necesitamos rescate, solo puede ser aéreo”, consignó.

La mujer embarazada indicó que “somos cinco personas y una embarazada de 36 semanas, por favor necesitamos ayuda urgente. No podemos esperar más el tiempo se nos agota”.