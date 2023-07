Boric reconoce que se enteró del caso Democracia Viva una semana antes de que fuera publicado en la prensa

5 de Julio de 2023

Según explicó el mandatario, la noticia llegó a sus manos por medio de un oficio enviado por la diputada Yovana Ahumada.

El presidente Gabriel Boric debió abordar nuevamente la polémicas de las fundaciones y convenios que tiene en crisis a Revolución Demócrática (RD) tras destaparse el caso de Democracia Viva y el seremi de Vivienda de Antofagasta por un acuerdo por $426 millones.

En la última arista de este posible delito que investiga la fiscalía, el senador y timonel de este partido, Juan Ignacio Latorre, reconoció que supo con antelación las posibles irregularidades y que no lo comunicó a La Moneda.

En medio de sus declaraciones, el mandatario reconoció que “el medio Timeline (Antofagasta) publica la noticia, si mal no recuerdo el 16 de junio. Y el conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio… El conocimiento que había una investigación, un oficio que envía la diputada Yovana Ahumada (bancada Social-Cristiana), que es la semana anterior“.

Por lo mismo, y consultado por las declaraciones del timonel de RD, indicó “no puedo hablar por el senador Latorre, pero apenas yo supe, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades, dije inmediatamente que se tiene que entregar toda la información, se tiene que averiguar todo lo que corresponda y no se va a defender a nadie que haya cometido irregularidades o delitos”, dijo.

“Se va a hacer valer las responsabilidades administrativas que correspondan, las responsabilidades penales y las responsabilidades políticas”, agregó Boric respecto al caso Convenios que estalló con lo de Democracia Viva.

Luego, Boric continuó con un discurso que ya es conocido, aunque con mayor expresividad que en ocasiones anteriores.

“Lo reitero, acá no pongo las manos al fuego por nadie, todos deben estar disponibles a ser investigados. Bienvenidos a los que hacen las denuncias y lo que he instruido es prestar toda la colaboración no sólo reactiva, sino que con iniciativa propia”, enfatizó.

“Lo que no podemos permitir es que por un par de sinvergüenzas o eventualmente delincuentes si así lo dice la justicia, fundaciones que hacen una labor valiosa se vean entrampadas. Seamos cuidadosos en distinguir, pero que se sepa de forma clara que en el Gobierno no se va a proteger absolutamente a nadie, no se meterá la suciedad debajo de la alfombra”, complementó.

El llamado de Boric

El presidente Gabriel Boric, durante su discurso, recalcó que “el que pierde no es un partido, no es el Gobierno. Los que pierden finalmente son estos vecinos, que van a demorarse más en recibir los apoyos que necesitan. No empecemos con peleas entre nosotros”.

En esa misma línea hizo un llamado a que “a mí me parece que todos debiésemos estar en la misma vereda, transparencia total, da exactamente lo mismo el partido político, mejorar los estándares y trabajar juntos por la gente”.

“Los parlamentarios tienen el derecho de ejercer las acciones que ellos estimen convenientes en materia de fiscalización y frente a eso no corresponde que yo me pronuncie o que les diga lo que tengan que hacer. Lo que yo pido es que pongamos en el centro a la gente“, cerró.