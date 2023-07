Cómo fue el asalto en Huechuraba que acabó con la vida de un taxista

13 de Julio de 2023

El taxista fue baleado por pasajeros que intentaron quitarle su vehículo en la comuna de Huechuraba y producto de las heridas que sufrió, perdió la vida.

Compartir

Durante la madrugada de este jueves se confirmó el fallecimiento del taxista que fue asaltado y baleado en la comuna de Huechuraba, en la Región Metropolitana.

Según las informaciones que se conocieron durante la noche del miércoles, el conductor recogió a un grupo de pasajeros en el sector de Zapadores, en la comuna de Recoleta, y los llevó hasta la esquina de las calles Guanaco y Santa Elena.

En ese lugar, los sujetos intentaron robarle el vehículo y la víctima, al resistirse, recibió tres disparos: uno en el rostro, otro en el abdomen y en el pierna.

El hecho quedó al descubierto luego de que Carabineros fuera alertado por testigos de haber escuchado una serie de disparos.

Fueron los mismos vecinos de Huechuraba quienes trasladaron al taxista hasta el SAPU SAR de La Pincoya, para posteriormente ser llevado hasta el Hospital San José, en Independencia.

“Escucho dos disparos primero, después fueron tres. Cuando salí alcancé a escuchar una voz muy tenue del caballero, ya entero baleado que estaba en el suelo, y me decía ayúdeme, ayúdeme“, declaró una mujer a T13, quien agregó que “al parecer le intentaron robar el vehículo. El caballero me decía mi taxi, mi taxi, me lo quieren llevar“.

La muerte del taxista

Carabineros confirmó en las últimas horas que el taxista que fue asaltado en Huechuraba falleció producto de las graves lesiones que sufrió en su rostro.

El OS9 y Labocar se encuentran realizando las pericias por orden del Ministerio Público, con el fin de dar con el paradero de los responsables, quienes aún se encuentran prófugos.