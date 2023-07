Integraba banda que traficaba drogas: lo que se sabe de la denominada “narco Barbie” detenida en Frutillar

27 de Julio de 2023

Una mujer identificada como Karen Soto, pero que fue denominada como “narco Barbie” por su fascinación con el color rosa, fue detenida junto a su pareja en medio de un procedimiento que llevó a cabo personal especializado del OS7 de Carabineros en Frutillar junto a la Fiscalía de Los Lagos.

Junto a ellos también fueron detenidas otras tres personas, una de ellas en Santiago. Todos ellos integraban una organización criminal que se dedicaba al tráfico ilícito de drogas.

De esta forma, se logró la incautación de 27 kilos de cocaína, cinco vehículos, dinero en efectivo y armas de fuego.

Este operativo, se llevó a cabo no solo en la ciudad sureña, sino también en otras comunas como Estación Central y Maipú, en la capital.

Los detenidos fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Puerto Varas, quedando tres de ellos en prisión preventiva, incluyendo a la llamada “narco Barbie”.

Un operativo realizado por el OS-7 de #PuertoMontt permitió a Carabineros y a @FiscaliaRegionX desbartar una organización criminal de tráfico de drogas, incautando 27 kilos de Cocaína, 05🚗, 03 armas y más de $9 millones. Hay 5 detenidos.#OrdenyPatria pic.twitter.com/RkIPnhPog5 — Carabineros Región de Los Lagos (@CarabLosLagos) July 25, 2023

En punto de prensa, Fiscal Regional Carmen Gloria Wittwer @FiscaliaRegionX entregó detalles de investigación antinarcóticos que permitió incautación de 28 kilos de cocaína, 5 vehículos y 3 imputados en Prisión Preventiva, quienes operaban en Frutillar y Santiago. @CarabLosLagos pic.twitter.com/5Q0NGUah7k — Fiscalía Regional de Los Lagos (@FiscaliaRegionX) July 25, 2023

¿Quién es la “narco Barbie”?

Karen Soto, conocida como la “narco Barbie“, es reconocida por sus videos en redes sociales, donde también lucía sus prendas y artículos que se destacaban por el color rosado.

De hecho, su auto, que originalmente era negro, decidió pintarlo para así hacerlo parecer como el de la famosa muñeca.

Desde Carabineros, el teniente coronel Eduardo Rosales, comentó que Soto “es pareja del líder de la banda. Ella se preocupaba o tenía la misión de distribuir la droga o, en algunas ocasiones, de reunir el dinero el cual era cancelado producto de la venta de esta droga”.

Fue gracias a escuchas telefónicas que se logró la detención de la “narco Barbie”, según reveló un reportaje de T13.

“Voh sabí que yo soy traficante… Mira, si tú sabes que yo soy traficante, que somos traficante hue…, entonces me da lata la hue…, porque llegan a llegar los ratis aquí… yo también tengo hijos y si andamos traficando es para que no les falte nada. Yo también me arriesgo todos los días mi vida“, dice la mujer en el audio que se difundió.