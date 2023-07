Metro pide a Piñera que entregue a la justicia los antecedentes sobre quema de estaciones

27 de Julio de 2023

La solicitud de la empresa de transporte ocurre tras los dichos del ex presidente ante el Consejo Constitucional.

El lunes 24 de julio, la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado del Consejo Constitucional recibió al ex presidente Sebastián Piñera. En el contexto de entregar su opinión respecto al fortalecimiento de las policías que debería incluir el anteproyecto de nueva Constitución, el empresario abordó los hechos de violencia que afectaron su gestión durante el estallido social de 2019.

Uno de los temas que tocó fue la quema de siete estaciones del Metro de Santiago, acción que todavía no ha sido esclarecida. “Fue de forma simultánea, un acto absolutamente preparado, deliberado, con tecnología y organización que no conocíamos en Chile“, fueron algunas de las expresiones del ex mandatario en su presentación en el organismo que trabaja en un segundo borrador de Carta Magna.

“De lo que pasó inmediatamente después, cómo se expandió eso, hay muchas teorías. Yo recuerdo haber invitado a todos los intelectuales a La Moneda. Una vez fueron seis, seis interpretaciones brillantes, todas contradictorias y yo estaba de acuerdo con todas. Hasta el día de hoy nosotros no sabemos“, agregó Piñera en una intervención que terminó con aplausos de los consejeros.

Frente a estas aseveraciones, la respuesta del Metro de Santiago no es otra que invitar al ex presidente a entregar información de lo que pudo recabar en esos complicados días para su Gobierno tras el ataque al tren subterráneo de la Región Metropolitana.

Metro pide antecedentes a Piñera

“Hemos ido sabiendo parcialmente lo que pasó. Hay gente que hoy está condenada por la quema de la Estación San Pablo, hay un proceso por la Estación Protectora de la Infancia. Hay procesos abiertos y que la justicia está investigando”, explicó Guillermo Muñoz, presidente del Metro.

“No tengo los antecedentes, con lo que he podido recabar en Metro, como para señalar lo que el ex presidente señaló. No tengo ninguno de esos antecedentes. Si es que él los tiene, sería bueno que él los entregara a la justicia, a los procesos”, agregó la autoridad de la empresa.

“Me sorprenden mucho esas declaraciones, no tengo antecedentes que la puedan avalar. Quizás habría que preguntarle a otras personas que estuvieron antes que yo si es que tienen los mismos antecedentes que el ex presidente para poder respaldarlo”, complementó Muñoz.

“Ninguno de los antecedentes que he podido recabar me hace pensar que fue un acto absolutamente preparado, ni para un lado ni para otro, porque hay algunos que dicen que hubo fuerzas de policía que estuvieron involucradas y otros que dicen que fueron fuerzas extranjeras… Hace poco hubo una comisión en la Cámara de Diputados donde concurrimos y facilitamos los antecedentes. Allí se llegó a conclusiones completamente distintas”, cerró Muñoz en radio Pauta.