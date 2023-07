Mario Rozas por estallido social: “La Moneda estuvo a punto de caer y gracias a Carabineros hoy hay Estado de Derecho”

2 de Julio de 2023

Mario Rozas, ex General Director de Carabineros, quien lideró la institución cuando fue el estallido social, se refirió a los hechos del 2019 y dijo que “nos sorprendieron los niveles de violencia”.

“Asumí el mando cuando la institución estaba atravesando una grave crisis. Hubo un remezón humano, donde el rol de guardianes de la seguridad había sido corrompido por unos pocos“, explico en conversación con El Mercurio.

Según indicó, Carabineros hizo “hasta lo imposible” para defender la institucionalidad. “Arriesgamos nuestras vidas, seguimos operando y logramos sostener la República. Por algo en las encuestas hoy hay un reconocimiento tácito a Carabineros y se defendió la institucionalidad”.

“La Moneda y el Congreso estuvieron a punto de caer y gracias a los carabineros hoy hay Estado de Derecho. Me puedo morir tranquilo”, apuntó.

“No veíamos que el país estuviera en una situación crítica”

Consultado sobre la primera semana del estallido social, el ex General Director de Carabineros contó que “era un hecho impensado, porque no veíamos que el país estuviera en una situación crítica antes de eso. Pero de repente ver la fragilidad, y cómo grupos organizados, planificados, atacaban la infraestructura de Santiago, fue impactante”.

“Me llama la atención cómo nadie ha podido establecer quiénes atacaron y quemaron el Metro“, dijo. “Y que por un tiempo tan prolongado hubiera quema de inmuebles, saqueos, quema de iglesias, ataque a cuarteles de Carabineros, provoca un grado de desconcierto ante lo que estábamos experimentando como país”, añadió.

En relación a su ascenso en diciembre de 2018 por el ex Presidente Sebastián Piñera, Rozas afirmó que “se me encargó modernizar la institución. Una institución como esta, con más de 90 años, no se refunda. Y una modernización casi siempre parte por los recursos humanos”.