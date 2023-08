“Nos vemos en la placa”: el duro enfrentamiento entre Alessia y la Pincoya de Gran Hermano

8 de Agosto de 2023

Las redes sociales apuntan a que una de las participantes hizo la nominación espontánea.

Una nueva polémica se vivió la noche de este lunes en Gran Hermano, luego que Jennifer Galvarini hiciera su descargo con respecto al trato que recibe por parte de los otros jugadores.

Todo comenzó cuando la Pincoya enfrentó a Alessia, la última líder, tras vivir una situación en medio de la prueba del presupuesto para el supermercado.

La Pincoya encara a Alessia

En el último capítulo donde se conoció a la nueva eliminada de la casa, Jennifer afirmó en vivo que “la gente acá, por más cercanía que tiene contigo, tú te das una vuelta y hablan cosas (…) pero yo los dejo en realidad, porque la gente afuera ve todo”.

Todo se desencadenó cuando la participante chilota lanzó una dura acusación contra la ex concursante de The Voice, tras asegurar que ella la había discriminado durante un desafío. Según contó la Pincoya, Alessia lo hizo mientras estaba en una prueba donde los concursante debían permanecer en dos camas por 7 horas.

“No me pareció que la Alessia haya hablado con todas las mujeres menores de 35 años, dándole unos tips (sobre la menstruación) (…) y a mí me pasó por alto y yo estaba al lado (…) lo encontré feo de un líder, me molesté, me bajé de la prueba”, comentó.

Por su parte, la participante de 21 años se defendió de las acusaciones de Jennifer, generando un tenso momento en la casa estudio.

“Prefiero evitar los conflictos, pero siento que tengo que defenderme”, comenzó respondiendo Alessia al comentario.

“En mi rol de líder, cuando fue la prueba del supermercado, íbamos a tener que estar siete horas en una cama y lo que yo hice fue preguntar generalmente si es que alguien estaba con la regla… a algunas les pregunté personalmente”, explicó.

Luego de esto, aseguró que “no fue a todas menos a Jennifer. No fue así. Así que siento que me tengo que defender porque prácticamente me está tratando de discriminación, cuando no es así. Eso es algo grave decir”.

¿Quién hizo la espontánea?

En redes sociales muchos usuarios apuntan a que Alessia Traverso habría realizado la nominación espontánea, tras su malentendido con la Pincoya. Esta situación se viralizó junto a un video en el que aparece la joven entrando a su pieza mientras dice: “Nos vemos en placa”.

Esta situación la audiencia la podría confirmar en el programa de este martes, ya que los miércoles corresponde la nominación de toda la casa.