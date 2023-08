“No crean información falsa”: Bambino explica el mensaje oculto que le dejó a Alessia en una foto

7 de Agosto de 2023

Bambino realizó una transmisión en redes sociales para aclarar esta situación, además de su relación con la Familia Lulo.

Polémica generó en Gran Hermano la actividad del “congelado”, donde ex participantes visitaron la casa-estudio, ya que Fernando Altamirano – Bambino– además de dar luces de lo que sucede en Chile, lo que no podía hacer, dejó una carta a Alessia, además de un mensaje oculto escrito en una foto que está en poder de su pareja.

Esto generó todo tipo de controversias, ya que se apuntó que se le entregó información sobre el exterior a los miembros de Los Guarenes, especialmente lo relacionado a la popularidad que tiene Constanza Capelli.

ALESSIA CONFIRMANDO QUE BAMBINO Y ARIEL LES PASARON INFO DE AFUERA.



Cumplan sus reglas por favor @chilevision HAGAN ALGO!!! #GranHermanoCHV pic.twitter.com/LSU9i0LjxZ — TEAM CONI 🩰✨ (@svmxcl) August 4, 2023

#GranGermanoCHV

Ya po, pronunciense por esto y den un explicación de por qué Alessia tiene info de afuera en ese papel.

Además deben dar una explicación de la info q entrego bambino y maite a los guarenes.

Se pasan las reglas del reality por donde quieren



VIVIANA 3331 pic.twitter.com/5LEHkVvY2U — Cat1_pol (@Catalina_Step) August 7, 2023

En esta línea, la pareja de Alessia detalló que “yo con la Coni (Capelli), con Pincoya (Jennifer Galvarini), con Pancho (Arenas) nunca he tenido mala onda dentro de la casa. Pincoya a veces me retaba, me tiraba ahí unos palabrazos, pero ella es Pincoya, es así, no es una mala persona, es parte de su esencia, ninguna mala cara, nunca tuve problema con ellos”.

En cuanto al supuesto mensaje oculto, Bambino planteó que “para que no crean información falsa… Lo que yo hice fue llevarle una foto y atrás, escribirle unas palabras lindas a la Ale y nada más”.

“Nunca escribí una carta con información de afuera, para que no crean en información falsa”, sentenció.