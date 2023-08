“Éramos intensos”: la explicación de Sebastián a su relación con Coni en Gran Hermano

8 de Agosto de 2023

Sebastián Ramírez visitó el panel de Gran Hermano donde abordó lo que fue su renuncia y la relación con la bailarina.

Compartir

La emisión de Gran Hermano durante la noche del lunes no solo estuvo marcada por la eliminación de Viviana, sino que también estuvo presente en el estudio Sebastián Ramírez, quien se refirió a su comentada relación con Coni Capelli en el encierro.

Tras su renuncia el pasado sábado, el chico reality de 36 años revisó las imágenes de lo que ocurrió una vez que abandonó la casa, donde la bailarina se vio con emociones encontradas tras la decisión que tomó: por un lado reconoció estar triste por su partida, pero también se declaró mucho más tranquila.

De regreso en el estudio, Ramírez reconoció que se emocionó al ver a Capelli en las imágenes y todo lo que vivió esa jornada en la que se retiró del encierro. “Fue muy importante para mí adentro. Yo igual la ubicaba de afuera, pero adentro nos conocimos de verdad y la echo de menos, la quiero mucho. Sí discutimos pero no eran peleas, eran discusiones un poquito pesadas pero siempre nos quisimos“, dijo.

Ahí intervino Francisca García-Huidobro, panelista de Gran Hermano, quien le contó a Sebastián Ramírez que muchas veces analizaron la relación que tenía con Coni Capelli. “Evidentemente no queremos hablar de una persona tóxica u otra persona tóxica…”, decía, cuando el ex participante aclaró que “éramos intensos, no éramos tóxicos“, pero la mujer le aclaró que “no sacaban lo mejor del otro”.

“No fue tóxico, fue intenso. Fuimos muy intensos los dos y yo creo que ahí topamos un poco, pero tóxicos cero. Tóxico yo creo, es cuando estás peleando todo el día. Nos reímos todo el día, leseamos. No se confundan con eso”, agregó.

Por qué renunció

Sobre su renuncia a Gran Hermano, y si su malgastada relación con Coni Capelli fue determinante en su decisión, Sebastián Ramírez explicó que “yo decidí irme porque ya como que ya no daba más y ella quería estar ahí“.

“Yo me repetí el plato un par de veces, pero dije…”, continuó, para reconocer que salió del encierro para que la joven pudiera continuar con su experiencia. “Ya se escapó de las manos, cuando las cosas no funcionan y se escapan de la manos, hay que dar un paso al costado“, remató.