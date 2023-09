El vínculo de Tom Morello con Chile y la razón de su visita a nuestro país

11 de Septiembre de 2023

El músico visitó el Museo de la Memoria, el Estadio Víctor Jara y esta mañana llegó hasta La Moneda.

Compartir

El guitarrista estadounidense Tom Morello fue uno de los invitados especiales de la ceremonia por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Por esta razón, el músico de Rage Against the Machine llegó durante la mañana del 11 de septiembre hasta el palacio de La Moneda para ser parte del acto oficial del Gobierno.

“En memoria de todos los desaparecidos y los torturados, estoy aquí para expresar mi solidaridad con la gente de Chile”, aseguró en medio de la actividad presidencial.

Tom Morello y su vínculo con Chile

En su visita al país, el músico -cuyo nombre es Thomas Baptist Morello​ – también visitó el Museo de la Memoria y el Estadio Víctor Jara para homenajear al cantautor asesinado en dictadura.

“He viajado un largo camino para expresar mi solidaridad con los chilenos en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, evento en el que los Estados Unidos compartió responsabilidad“, manifestó el compositor y activista político de 59 años tras asistir al acto en La Moneda.

A esto agregó que “es importante, para cualquiera que defienda la paz, la justicia y la equidad, hablar en contra del fascismo donde quiera que esté presente, ya sea en Chile o en EE.UU. Así que estoy aquí con mis hermanos y hermanas y las madres de los desaparecidos para expresar mi solidaridad en conmemoración solemne, pero también con esperanza en un futuro donde la justicia, paz y democracia triunfen”.

Instagram.

La conexión de Tom Morello con Chile

Tom Morello aseguró también que “siento una profunda conexión con Chile, sin mencionar que son grandes fanáticos del rock”, en referencia a sus presentaciones en nuestro país con sus bandas Rage Against the Machine y Audioslave.

El autor de canciones como Killing in the name of o Freedom también reflexionó y agradeció la invitación del presidente Gabriel Boric en su Instagram.

“Hoy se cumplen 50 años del golpe respaldado por la CIA que derrocó al gobierno de Salvador Allende elegido democráticamente en Chile, marcando décadas de dictadura violenta y el asesinato, tortura y desaparición de miles de personas. Fue un honor ser invitado”, compartió el conocido artista estadounidense con diferentes fotos de su paso por Chile.