Banda presidencial: historiador descarta falta al protocolo por parte de Gabriel Boric durante la Parada Militar

20 de Septiembre de 2023

Cristóbal García-Huidobro cree que aunque sólo se trató de una anécdota, pero que "estéticamente no se ve bien".

Como una “mera anécdota” calificó el historiador Cristóbal García-Huidobro a las críticas que recibió el presidente Gabriel Boric, luego que utilizara un abrigo sobre la banda presidencial durante la Parada Militar 2023.

La imagen del mandatario se viralizó en redes sociales durante la mañana del martes 19 de septiembre en medio de la transmisión de la tradicional ceremonia en la elipse del Parque O’Higgins.

“El presidente se puso un abrigo porque le dio frío. Se vio poco estético, porque la banda presidencial prácticamente desaparece“, destacó el académico de la Universidad de Santiago.

Sin embargo, García-Huidobro dejó en claro, de inmediato, que “estéticamente no se ve bien”, pero aún así quiso dejar en claro que “no existe un protocolo específico sobre el tema del abrigo”.

En ese sentido, el historiador recordó que en otros momentos “la banda presidencial se usó por dentro de la chaqueta“.

Así, planteó que “si se buscan cuadros de ex presidentes, como José Manuel Balmaceda, tienen la banda no por encima de la chaqueta, si no por debajo“.

“Lo que pasa es que en el fondo hay gente que es muy purista y quiere que la banda se vea completa“, sostuvo respecto a los cuestionamientos que surgieron contra Gabriel Boric.

En esa misma línea, indicó que “mi recomendación habría sido que, tomando en consideración cómo iba a estar el día, el presidente adoptase las precauciones y se hubiera vestido acorde a la situación“.

“En definitiva, es una anécdota poco feliz. Se arma una tremenda batahola por cuestiones que en realidad son muy chicas“, aseveró.

La foto de Pinochet con la banda presidencial

Cristóbal García-Huidobro abordó también otra imagen que se viralizó en las redes sociales, donde Augusto Pinochet luce la banda presidencial bajo la capa que llevaba en ese momento.

“El caso es distinto, porque la capa es parte del uniforme militar“, precisó el historiador.

A continuación, el académico explicó que aquello que sí está especificado es “cómo se lleva la banda presidencial”.

“Ésta se pone en el hombro derecho y va hacia la izquierda. En el extremo inferior se engancha la piocha de O’Higgins“, detalló.