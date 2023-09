Por solo $30 mil: hombre está en riesgo vital tras asalto y brutal golpiza en Santiago

26 de Septiembre de 2023

El hecho ocurrió el pasado 16 de abril cuando la víctima se dirigía a su lugar de trabajo.

Compartir

Un hombre se encuentra en riesgo vital luego del asalto y la brutal golpiza que sufrió hace unos días en pleno centro de Santiago, cuando se dirigía a su lugar de trabajo.

El hecho ocurrió el pasado 16 de septiembre, a eso de las 07:30 horas, en la intersección entre las calles San Pablo con Esperanza, cuando la víctima fue abordado por dos delincuentes.

Pese a que intentó arrancar, fue alcanzado por uno de ellos, quien lo golpeó en el piso en reiteradas ocasiones para robarle solo $30 mil.

Incluso, según consigna Meganoticias, fue tal el brutal ataque que le propinó, que su propio compañero junto a un vecino intentaron detenerlo.

La esposa de la víctima de este brutal ataque en Santiago, declaró que el testigo fue “a golpear la puerta diciendo que si yo era la señora del guardia, que él había sido asaltado, que lo habían golpeado y que lo habían dejado tirado en la calle. Yo salgo con lo que tenía puesto y fue impactante verlo porque la verdad fue horroroso verle su cabeza toda hinchada”.

“El tipo era un energúmeno… Estos dos tipos, me dijo, le azotaron la cabeza contra la acera, pero además yo de lejos veo que este tipo salta en el cráneo de mi marido”, agregó.

La Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las pericias, con las cuales lograron identificar a los dos delincuentes. Ambos son de nacionalidad colombiana e ingresaron de manera ilegal al país. El más agresivo con la víctima fue Jan Ramos Ordoñez de 19 años.

El fiscal Felipe Olivari indicó que “el agresor de la víctima portaba un short bastante particular, era una especie de traje de baño, un short con algunos diseños muy especiales, y realizando patrullajes se percatan que en una de las esquinas estaba una persona con las mismas características físicas y con este mismo short”.

En tanto, el subprefecto Carlos Guerra, jefe de la Biro Centro Norte, sostuvo que “se logró hacer una entrada registro a uno de los domicilios de los imputados donde se encontró parte de las vestimentas, especialmente el polerón blanco, que es el más característico de uno de los agresores”.

El estado de salud de la víctima

A más de una semana del robo y brutal ataque que sufrió en la comuna de Santiago, la víctima está internada en el Hospital del Trabajador donde está en riesgo vital y con diagnóstico reservado.

“Es muy doloroso esto. La verdad es que esto no se lo doy a nadie porque es muy doloroso. Él realmente nunca ha sido una mala persona y no se merecía ese nivel de violencia. Tengo toda la fe en Dios que él despierte y pueda mejorar, pero la verdad es que los pronósticos para él no son muy buenos”, manifestó la esposa.

Los delincuentes, en tanto, fueron detenidos y formalizados por el delito de robo con violencia. El autor de la golpiza, en tanto, se le sumó el delito de homicidio frustrado, por su nivel de violencia.