Boric agradeció a quienes participaron en la manifestación en su favor: “Estamos orgullosos”

El presidente Gabriel Boric agradeció esta tarde a las personas que tomaron parte en la manifestación a su favor frente a La Moneda. En la ocasión, el mandatario aseguró que “lo importante es no perder el horizonte de lo que queremos cambiar de nuestra sociedad”.

El jefe de Estado primero salió a uno de los balcones del Palacio para saludar a quienes llegaron hasta la Plaza de la Constitución.

Momentos después, Boric salió de la sede de gobierno para acercarse a los manifestantes. En la ocasión aprovechó de hablarles a los presentes.

“Es difícil expresar lo que como persona y como presidente uno siente en momentos con este. Pero me gustaría compartir una reflexión que le he dado la vuelta en los últimos días. En esta convocatoria no tenemos nada que ver. Acá no hay un peso público y me parece importante señalarlo“, comenzó sus palabras.

“Esta actividad hermosa no se trata de mí, no puede ser de una persona. Lo importante son las ideas que defendemos. Lo importante es no perder el horizonte de lo que queremos cambiar de nuestra sociedad“, señaló el mandatario a continuación.

Aseveró que, “conscientes de que falta mucho por avanzar, estamos orgullosos de lo que hemos avanzado hasta ahora“.

El presidente Boric precisó al respecto que “nosotros la salud la vemos con derechos y otros como negocio. Falta mucho por avanzar, pero estamos orgullosos de reducir la jornada laboral a 40 horas, de subir el sueldo mínimo a $500.000 y de que la salud pública sea totalmente gratuita“.

Manifestación contra Boric

En paralelo con la manifestación de apoyo al jefe de Estado, se realizó otra marcha organizada por el Team Patriota en contra de Boric.

Esta partió desde la Plaza de la Aviación, en Providencia, y se dirigió al centro.

Y aunque su intención era dirigirse a La Moneda, el dispositivo de seguridad implementado por Carabineros se los impidió.

El líder del Team Patriota, Francisco Muñoz, más conocido como Pancho Malo, sostuvo varias conversaciones con los efectivos policiales, los que no permitieron el paso de hacia la sede de gobierno.