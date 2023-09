Gabriel Boric ante la OEA: “Nos duele Nicaragua como ayer a ustedes les dolía Chile”

23 de Septiembre de 2023

"Esto quiero ser cuidadoso, no se trata de pontificar, sí en nuestra patria también nos hemos equivocado muchas veces, sino que tengamos frente a estos temas un mismo estándar".

El presidente Gabriel Boric dio su discurso ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se refirió a los 50 años del golpe de Estado y a la violación de derechos humanos en Nicaragua.

“Quiero agradecerles a todos quienes participaron de la conmemoración porque,desde nuestro punto de vista, mirar al pasado no es un ejercicio estéril. Hay quienes en nuestra patria nos preguntan ¿por qué un joven de 37 años, como yo, que nació en 1986, no estaba vivo cuando sucedieron estos hechos, insiste tanto en recordarlo? ¿por qué insisten tanto en -algunos dicen- meter el dedo en la herida? Bueno, justamente porque vemos esa herida sangrar y porque las heridas que no sanan se infectan y generan más división”, indicó el presidente Boric.

En esta línea, el jefe de Estado apuntó que “sabemos que la única manera de alcanzar la reconciliación en nuestra patria, pero esto aplica no solamente en nuestra patria, sino que me imagino que, en cada una de vuestras sociedades, tiene que ver con la verdad, con la justicia respecto a los hechos históricos, no con la imposición de una verdad histórica”.

“No se trata de eso, acá cada uno podrá tener diferentes interpretaciones respecto de por qué sucedieron las cosas, pero sí con hacer justicia cuando fueron vulnerados los derechos humanos de nuestros compatriotas y no sólo de nuestros compatriotas, sino también de ciudadanos extranjeros”, agregó.

Junto con ello, Boric agradeció el homenaje de la OEA al presidente Salvador Allende, dándole su nombre a la puerta principal del organismo, “porque Salvador Allende no es sólo el hombre que muere en La Moneda el 11 de septiembre de 1973, es también el político latinoamericano que, durante toda su vida pública, él fue ministro en 1938, actuó en función de estrictos códigos democráticos. Y hasta el final confió en que las crisis políticas se resolvían con más democracia y no con menos, que es el aprendizaje que nosotros hemos tomado”.

En tanto, también tuvo palabras para el régimen de Daniel Ortega y la violación de derechos humanos, recalcando que “nos duele Nicaragua como ayer a ustedes les dolía Chile. Y cuando vemos que eso pasa en otros países o que hay amenaza de aquello en otros países, queremos colaborar, no pontificar. En esto quiero ser cuidadoso, no se trata de pontificar, sí en nuestra patria también nos hemos equivocado muchas veces, sino que tengamos frente a estos temas un mismo estándar”.