Día de la Fauna Chilena: desde Fiu hasta Forestin, conoce a quienes cohabitan con nosotros en el país

3 de Noviembre de 2023

Encargada de la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la UNAB compartió algunos datos sobre los animales que podemos encontrar desde el Norte Grande hasta el Sur Austral y algunos aportes que podemos hacer para conservar su ecosistema.

Cada primer sábado de noviembre se celebra el Día de la Fauna Chilena, el cual busca concientizar sobre la importancia de los animales endémicos y nativos de nuestro país, como lo son el popular siete colores de Santiago 2023, Fiu; el coipo de la Corporación Nacional Forestal, Forestin y el pudú del Team Chile, Dupu.

Estas populares especies nativas también se encuentran en otros países de América del Sur. Por ejemplo, el pudú, uno de los ciervos más pequeños del mundo, habita también en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Argentina.

En tanto que el coipo es un roedor de gran tamaño que puede verse en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Y al siete colores también lo encontramos en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay.

Además de los mencionados anteriormente, destacan entre los ejemplares nativos el cóndor, el puma, el zorro, el huemul, el lobo marino, la llama, el pingüino, la bandurria, el flamenco, el pájaro carpintero, y muchos más.

La Dra. Carolina Sánchez, encargada de la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre (UFAS) de la Universidad Andrés Bello, explicó la diferencia entre las especies nativas y las endémicas: “Las especies nativas son animales que se encuentran en Chile y también en otros países. Mientras que las endémicas son aquellas exclusivas de nuestra región”.

Fauna chilena endémica

De los endémicos, resaltan el picaflor de Juan Fernández, es una de las aves más hermosas de nuestro país a juicio de Sánchez. Y es que el macho destaca con un color rojo muy intenso y la hembra es verde con colores más azulino. “Estas características de coloraciones mucho más fuertes se deben a que como son endémicos de las islas, naturalmente no tienen depredadores”, expuso.

En mamíferos, una especie endémica es el zorro de Darwin o zorro chilote, conocido así porque se encontraba solamente en Chiloé, pero ya se sabe que actualmente también habita Chile continental, ya que se le ha visto en Valdivia.

Por el mundo marino, el delfín chileno es uno que podemos encontrar solo en el sur de nuestro país. “Es raro tener cetáceos o animales marinos endémicos, porque como viven en el mar se suelen mover muchos kilómetros cada día. Sin embargo, el delfín chileno es uno de los pocos que se suele quedar solamente en un lugar. Si lo comparamos con el famoso delfín nariz de botella, el chileno es bastante más pequeño, de un gris claro y que se mueve en grupos familiares grandes, pero que son muy tímidos”, señaló la Dra. Sánchez.

La mayor cantidad de animales endémicos que tenemos son anfibios, como la famosa ranita de Darwin, el sapo austral, el sapo de Bullock, el sapo de rulo, entre muchos otros.

Resguardo del ecosistema

Lamentablemente muchos de los animales endémicos de Chile están con problemas de conservación importantes. Esto es algo preocupante, ya que como sus únicas poblaciones están en un solo lugar, si no los cuidamos desaparecen del mundo entero.

Una de las principales amenazas que afectan a la fauna es la destrucción de sus hábitats. “Esto es: los humanos ocupando sus espacios, talando bosques, autopistas que separan sectores obligándolos a cruzarlas, además de la introducción de especies invasoras, ya que de la mano con el humano llegan ratas, palomas, perros y gatos, entre otras especies que generan problemas de forma directa e indirecta, como lo son las patologías o virus que propagan los perros y gatos de vida libre”, detalló.

Lamentablemente estas amenazas ocurren a un ritmo acelerado, por lo que las especies no alcanzan a adaptarse o migrar. Sin embargo, esto no es una situación exclusiva de Chile, sino que es algo que ocurre a nivel mundial.

Así surge la duda de qué podemos hacer para ayudar a la preservación sus hábitats. Ante esto la encargada del UFAS destacó el hecho de que existan mascotas de eventos e instituciones que escogen animales reales, ya que nos generan empatía.

“Cuando tú quieres proteger algo, el primer paso es conocerlo y ya el simple hecho de que conozcan que Fiu es un ave nativa y que es real, que es un Siete Colores, es un primer paso para que haya gente que va a averiguar más de él, va a empezar a hablar de él y se va a ir compartiendo la historia de estas especies poco conocidas, pero que son nuestros vecinos”, expresó.

Gracias al cariño que ha generado Fiu, ha nacido también una preocupación por proteger su principal hogar: los humedales.

Es la estrella del momento y estamos de acuerdo: TODOS AMAMOS A FIU 💖



Pero, ¿conoces realmente al pájaro de siete colores? Esta ave vive especialmente en humedales y lo puedes encontrar entre Tarapacá y Magallanes… ¡En casi todo Chile! 😯 pic.twitter.com/lGaSLV0K2S — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 28, 2023

Compartió a su vez que una acción muy significativa que podemos aplicar es la tenencia responsable de nuestras mascotas.

“Como mencioné, muchas de las principales amenazas están asociadas a perros y gatos, ya sea por ataques o por contagio de enfermedades. Por lo que, si nosotros somos buenos dueños y responsables con nuestras mascotas, indirectamente también ayudamos a la fauna silvestre. Que el perro esté vacunado, que el gato no salga del patio, que el perro pasee con correa, no llevarlo a parques naturales, etcétera. eso va a estar aportando a que la fauna no sufra consecuencias producto de mis decisiones como dueño”, concluyó.

Finalmente, si usted ve un animal silvestre afectado, puede comunicarse con la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la UNAB, quienes entregan un servicio gratuito, dedicado exclusivamente a recibir fauna nativa y endémica para recuperarla y devolverla a la naturaleza.