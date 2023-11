VIDEOS – Lo que se sabe de las detonaciones de ruido que obligaron a evacuar malls de Concepción

Una inusual situación se vivió durante la tarde de este viernes en tres malls de Concepción, en la Región del Biobío, los que estuvieron que ser evacuados por detonaciones de ruido.

El primero hecho ocurrió en el Mall Mirador Bio Bío, donde se reportaron tres detonaciones en el segundo nivel, específicamente en el patio de comidas.

Carabineros aseguró que se trató de tres bombas de ruido, por lo que establecieron un perímetro de seguridad y los clientes fueron evacuados del centro comercial.

Cerca de una hora después, un segundo episodio se registró en el Mall del Centro, en el cuarto piso, por lo que los clientes fueron evacuados y salieron a la avenida O’Higgins y calle Barros. Aquí también habría sido en el patio de comidas.

Un testigo relató a Radio Biobío que “estaba esperando comida y primero se escucha una detonación muy fuerte. Ahí la gente se alerta“.

“El patio de comidas tiene unas jardineras y explotaron ahí, y luego de un lapso de un minuto y medio explotó la segunda”, agregó, y que “cuando explotó la segunda, nos acercamos varias personas a mirar de dónde había salido y se vio que había un plástico como quemado, que era una botella de Fanta que estaba quemada“.

Por último, un tercer episodio ocurrió en el Mall del Trébol, en Talcahuano, en el primer nivel. Según testigos, habría ocurrido en el baño de mujeres frente a la tienda Ripley, según consignó BioBioChile.

Hasta el lugar concurrió tanto Bomberos como el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros.

