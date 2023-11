VIDEO – Iván Moreira sale en defensa de Boric: “No pueden andar fiscalizando la vida amorosa del presidente”

16 de Noviembre de 2023

El senador UDI Iván Moreira salió en defensa del presidente Gabriel Boric, luego de los cuestionamientos recibidos por sus salidas nocturnas, en el marco del fin de su relación con Irina Karamanos.

El parlamentario criticó el accionar del diputado Andrés Jouannet (Amarillos) por oficiar a La Moneda para que le informe sobre los movimientos del mandatario en su vida privada.

Al respecto Iván Moreira dejó en claro que “soy opositor a Gabriel Boric, y de los duros, pero algunos diputados están más preocupados de su vida amorosa”.

“Es un joven y tiene su vida y me parece que los parlamentarios tenemos que preocuparnos de los problemas de la gente y solucionarlos, no andar preocupados de cahuines amorosos. Por eso la gente detesta a los políticos, porque no aparecemos solucionando sus problemas”, agregó Moreira.

El senador UDI apuntó que “si estos diputados están tan preocupados por la seguridad del presidente, hablarán en privado con la ministra del Interior”.

“La vida amorosa del presidente Boric es su vida y no pueden los parlamentarios empezar a fiscalizarla. Él tiene derecho a vivir la vida y si no está haciendo nada incorrecto, yo no veo este afán de desviar la atención (…) No hagamos de esto la noticia del día”, cerró el senador Moreira.

Boric confirma quiebre con Karamanos

Por su parte, el presidente Gabriel Boric confirmó en redes sociales el término de su relación con Irina Karamanos.

“Para los apostadores de posibles miserias ajenas, les cuento que estamos bien, que ninguno de los dos tiene otras parejas y todo ha sido conversado largamente como dos personas que han vivido juntos los años más intensos de nuestras vidas. Que nos queremos infinito y nos seguiremos queriendo. Sabemos que en estos días las especulaciones estarán a la orden del día y si bien nos hubiese gustado vivir este proceso en privado, ambos entendemos que es mejor contar nosotros esta historia y así dejar que los gustan de inventar o proyectar en otras historias las propias no les quede más que su propio eco“, aseveró.