Acusado de asesinato: los nuevos antecedentes que se conocen del hombre que murió quemado afuera de Santiago 1

22 de Noviembre de 2023

El fallecido fue identificado como William Alejandro Carvacho Piticar, de 28 años, y de acuerdo con testigos, fue acusado de un asesinato por parte de los responsables.

Compartir

William Alejandro Carvacho Piticar es la identidad del hombre que falleció esta madrugada, tras ser quemado vivo al interior de un automóvil, en las afueras del Centro Penitenciario Santiago 1, durante la tarde de este martes.

De acuerdo a lo informado durante esta jornada, la víctima de 28 años, permanecía en ese lugar debido a que estaba esperando a un primo que estaba saliendo del recinto.

“Yo venía saliendo de la cárcel y él estaba ahí, encendido“, contó uno de los familiares del hombre asesinado.

Aún impactado por lo que le tocó presenciar, el sujeto aseguró que nadie de los que estaban en los alrededores intentó ayudar a su primo.

“Lo quise apagar tirándole bebida, pero nadie me ayudaba“, relató a la prensa.

Respecto del motivo que habrían tenido los sujetos para rociar el vehículo y prenderle fuego a la víctima, un testigo le dijo a ADN Radio que escuchó que lo acusaron de un asesinato.

“Él decía que no tenía nada que ver, que no sabía de qué hablaban y que él no había sido. Ahí le tiran la bencina con un bidón y le prenden fuego al vehículo. Los tipos arrancaron del lugar de la camioneta y uno se iba prendiendo. Se fue sacando la ropa de camino para allá”, detalló.

El Ministerio Público dispuso que la investigación del caso esté a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).

El ataque al hombre que resultó quemado

Según informó Carabineros, el ataque contra el hombre en las afueras de Santiago 1 ocurrió cerca de las 16:00 horas del martes.

A esa hora, tres sujetos se acercaron al vehículo en que la víctima esperaba la salida de su familiar desde el penal. Tras rociar con un líquido acelerante el automóvil, le prendieron fuego y escaparon del lugar.

El joven tardó algunos instantes en salir del vehículo en llamas y, a unos siete metros de distancia, cayó al pavimento.

Posteriormente, fue trasladado de urgencia hasta la Mutual de Seguridad, donde falleció alrededor de la 1 de esta madrugada.