Los detalles de la demanda que presentó la ex embajadora del Reino Unido contra el fisco

23 de Noviembre de 2023

Susana Herrera acusa haber sufrido “una afectación a su integridad física y psíquica” y "vulneración a sus derechos fundamentales".

La ex embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, presentó una demanda contra el fisco por $190 millones, debido a su su polémica salida del cargo el 22 de agosto.

En aquella oportunidad, en entrevista con CNN, la autoridad señaló que ante un proyecto social que pretendía presentar, el Rey Carlos III le habría respondido: “Sabes, todo lo que me estás contando es algo que a mí me llena profundamente, tocaste mi corazón (You touch my heart”).

Su relato surgió tras ser criticada cuando se conoció que presentó al gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, una propuesta que incluía la construcción de un mercado de maderas en la localidad de Santa Juana, por un financiamiento de $5 millones de dólares.

Dicho proyecto fue concebido por Herrera sin el conocimiento de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y se dio en medio del escándalo del caso Convenios. Ante esto, parlamentarios de oposición y oficialismo pidieron que dejara su cargo.

La demanda presentada por Susana Herrera

Según información de Radio Bío Bío, Susana Herrera inició una demanda laboral pidiendo una indemnización equivalente a 190 millones de pesos chilenos. En dicho texto, también pidió disculpas públicas de la Cancillería y solicitó que fuesen notificadas a la monarquía británica.

De acuerdo al reportaje, Herrera también declaró haber sufrido “una afectación a su integridad física y psíquica”, además de una “vulneración a sus derechos fundamentales” por parte de la cartera de Estado, puesto que, en sus palabras, “los problemas” comenzaron con la llegada de Alberto Van Klaveren, acusando además que estaban en conocimiento del proyecto.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores siempre estuvo informado sobre estas gestiones, no existiendo indicaciones por parte de ninguna autoridad en orden a desistir de las gestiones realizadas o ajustarse a algún protocolo en específico”, detalló en la demanda.

Asimismo, acusó un “trato inapropiado” y “discriminatorio” por parte del jefe de gabinete de la subsecretaria de RR.EE., Gloria de La Fuente. Según sostuvo, fue criticada por sus publicaciones en redes sociales: “Egotismo aquí no”, precisó que le manifestaron.

Respuesta de la Cancillería y el oficialismo

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que ya fueron notificados de la demanda presentada por la ex embajadora chilena.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores fue notificado de la demanda. Por la naturaleza de la misma, estamos trabajando con el Consejo de Defensa del Estado para presentar nuestros descargos y responder cada uno de los argumentos incluidos en la demanda”, señaló la cartera.

Desde el oficialismo, el senador y ex canciller, José Miguel Insulza (PS), descartó alguna explicación pública por parte del Gobierno.

“Los embajadores son embajadores del Presidente de la República, son estrictamente de su propia designación. Él lo puede cambiar cuando le parezca, por lo tanto, no veo que darle ninguna explicación a nadie”, concluyó.

Respuesta de la Comisión de RR.EE.

Los diputados Catalina Del Real y Stephen Schubert, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores apuntaron a que “el Gobierno no ha sabido elegir a las personas idóneas para estos cargos”.

“Esto sucede cuando el Gobierno escoge a las personas inapropiadas, a todas luces doña Susana no era la persona apropiada para representar a Chile y tampoco para ocupar un alto cargo como aquel”, comentó el diputado Stephan Schubert.

Además, instó al mandatario a tener “más cuidado con los nombramientos, ya que esto es muy importante porque son quienes representan a Chile y aquí ha quedado de manifiesto que la elección no fue la correcta”.

En tanto, su par en la comisión, la parlamentaria Catalina Del Real, expresó su molestia por la situación argumentando que “es una desfachatez que la ex embajadora demande al fisco después de haber realizado acciones sin previo conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, comprometiendo recursos para uno de los casos que más ha golpeado al gobierno y los gobiernos regionales como son las fundaciones”, finalizó.