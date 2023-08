Ex embajadora Susana Herrera tras renuncia: “Yo no diría que me excedí a lo que me correspondía hacer“

22 de Agosto de 2023

"Probablemente hubo algún error de procedimiento, tal vez por mi falta de experiencia en esa área, pero todo lo que iba haciendo lo iba discutiendo con mi equipo”, indicó la ex funcionaria diplomática.

Susana Herrera, renunciada embajadora de Chile en Reino Unido, se refirió a su salida tras la polémica generada por el millonario proyecto que estaba gestionando en la región del Biobío.

Y es que Herrera quiso implementar una iniciativa en la comuna de Santa Juana por un monto cercano a los 5 millones de dólares, sin avisar a Cancillería, lo cual terminó generando su desvinculación de la embajada.

En entrevista con CNN Chile, Susana Herrera se defendió y descartó “haberse excedido” en sus competencias como funcionaria diplomática.

“Yo no diría que me excedí a lo que me correspondía hacer“, indicó, agregando que “uno como embajadora, su rol, es fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países, y esto puede ser en el ámbito de las relaciones políticas, económicas, culturales”.

En esta línea, Herrera dejó en claro que informó a la Cancillería sobre su actuar en este caso y en otros proyectos desarrollados, apuntando que “probablemente hubo algún error de procedimiento, tal vez por mi falta de experiencia en esa área, pero todo lo que iba haciendo lo iba discutiendo con mi equipo”.

Respecto a las acusaciones de mal ambiente laboral en la embajada en Reino Unido, la ex embajadora puntualizó que “más que un clima laboral malo, sí había un proceso guiado por el Minrel de solicitud de flexibilidad laboral de una de las empleadas, y en ese proceso, se generó tensión con una empleada a la que se le estaba solicitando que cumpliera los horarios que estaban estipulados en su contrato”.