Isapre Colmena informa a usuarios la rebaja de su prima GES tras fallo de la Corte Suprema

4 de Diciembre de 2023

La Isapre Colmena notificó a sus usuarios la rebaja de la prima GES, en concordancia con el fallo de la Corte Suprema. De esta manera, es la primera aseguradora privada de salud en cumplir con el dictamen de la justicia.

En un correo electrónico enviado a sus clientes, Colmena precisó que “nos dirigimos a usted para informarle que hemos implementado el fallo GES de la Excma. Corte Suprema”.

De esta manera, “en diciembre de 2023 la prima GES bajará de UF 0,93 a UF 0,77 mensuales por beneficiario”.

En octubre pasado, la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por las Isapres para intentar revertir el dictamen que dejaba sin efecto las alzas de planes por las Garantías Explícitas en Salud (GES) y devolver los cobros indebidos a los usuarios.

Mientras Banmédica y Vida Tres presentaron recursos de aclaración y rectificación, Colmena, Consalud y Cruz Blanca optaron por buscar la nulidad, además de solicitar que los jueces de la Tercera Sala se inhabilitaran.

Sin embargo, esto no pasó y la Tercera Sala de la Corte Suprema determinó a fines de octubre rechazar estos recursos “por no existir puntos dudosos u obscuros que aclarar, no ha lugar”.

Ante este escenario, La Moneda busca implementar una Ley Corta de Isapres, mientras la industria acusa “atrincheramiento ideológico” del Gobierno.

“Estamos viendo qué aspecto en concreto de las indicaciones propuestas por el Ejecutivo adelantamos en el reajuste, pero probablemente tenga que ver con la suspensión de cobros a los menores de dos años y el ajuste del ICSA (Indicador de Costos de la Salud). En conjunto con eso, hoy en la tarde la ministra de Salud va a tener una reunión con los parlamentarios de la Comisión de Salud del Senado, para ver cuáles son las propuestas adicionales que tienen y que creen que puedan destrabar más esta tramitación”, detalló la vocera Camila Vallejo.