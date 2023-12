Defensa de Luis Castillo buscará revertir prisión preventiva: “No hay secuestro”

18 de Diciembre de 2023

El defensor de Luis Castillo recurrirá a la Corte de Apelaciones para revertir las medidas cautelares.

Raúl Palma, abogado de Luis Castillo, dejó en claro que buscará revertir la prisión preventiva decretada por el Juzgado de Garantía de Copiapó, tras ser formalizado por secuestro extorsivo, delito que el defensor negó.

Y es que Luis Castillo, quien fue uno de los indultados por el estallido social, fue detenido en Copiapó en medio de un polémico incidente en un servicentro, donde fue acusado de secuestrar al dueño del vehículo en el cual se movilizaban junto a tres mujeres -dos de ellas menores de edad-.

Mientras Castillo y la única adulta quedaron en prisión preventiva, las dos menores de edad enfrentan arresto domiciliario, a pesar de que todos los involucrados negaron las acusaciones y aseguraron que estaban carreteando junto a la supuesta víctima.

Ante esto, el defensor recalcó a SoyCopiapó que recurrirán a la Corte de Apelaciones, ya que “en la vida hay que ser coherente: dije que de acuerdo a los antecedentes que existen no hay un secuestro; existen otros elementos”.

“El tribunal fue bien claro que el robo con violencia no existía y estableció que podría existir una suerte de hurto frustrado. Por lo tanto, no acogió todas las tesis de la Fiscalía. Efectivamente acogió el argumento del secuestro extorsivo, del cual nosotros entendemos de acuerdo a los antecedentes, en dicha figura típica del código penal no se configura”, argumentó.

El abogado de Luis Castillo aseveró que “esta decisión del Tribunal de Garantía, que es una decisión preliminar, y lo que ha dicho el Tribunal es muy importante e insta a la Fiscalía a seguir investigando, porque entiende que faltan antecedentes para poder concluir lo que se ha decidido y también insta a las defensas a que aportamos más antecedentes a nuestras tesis”.