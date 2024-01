Giorgio Jackson: “El senador Espinoza debería afrontar con valentía las cosas que dijo”

8 de Enero de 2024

Respecto a la acción contra la UDI, el militante de RD aseveró que la tienda de Chile Vamos lo acusó de estar vinculado al robo de 23 computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social.

Giorgio Jackson, ex ministro de Desarrollo Social, explicó las acciones judiciales que tomó en contra del senador Fidel Espinoza (PS), la UDI y el empresario Jorge Errázuriz.

En entrevista con El País, el fundador de Revolución Democrática explicó que “busco que se haga justicia. Me parece importante que en el debate democrático, por más acalorado que sea -y yo he sido parte de esas discusiones acaloradas-, uno pueda fijar límites y decir que no todo vale”.

Jackson centró sus palabras en la figura del senador Espinoza, apuntando que “si bien es conocida su animadversión contra mi persona desde hace muchos años, con el caso Convenios él cruzó ciertos límites que son inaceptables”.

Según Giorgio Jackson, el legislador socialista lo tildó de “líder de una banda criminal”, dichos que posteriormente reafirmó en TV.

“No contento con eso, a través de su abogado presentó una ampliación de querella en la que me imputa cinco delitos: fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, asociación ilícita y prevaricación administrativa. Por supuesto, sin aportar absolutamente ninguna prueba. Puede que el senador hoy se arrepienta y serían bienvenidas sus disculpas públicas, pero creo que ante la gravedad de sus acciones debería afrontar con valentía las cosas que dijo e hizo”, detalló el ex diputado.

“Es un partido que dentro de sus filas ha tenido militantes como Pablo Wagner, Virginia Reginato, Iván Moreira, Marta Isasi, Jovino Novoa, involucrados en casos de corrupción -varios con condena-, por lo que con todo el poder que la UDI ostenta, sus militantes deberían medir sus declaraciones al momento de referirse de manera calumniosa contra alguien”, aseguró Giorgio Jackson.

Caso Democracia Viva

Junto con ello, Jackson fue consultado sobre los efectos que generó el caso Democracia Viva al interior de RD, ya que los principales involucrados eran de sus filas, reconociendo que causó “un terremoto“, indicando que el daño no solo afectó al partido, sino al Frente Amplio y al propio Gobierno.

“Generó un terremoto interno dentro del partido y por eso se actuó tan rápido, porque son cosas inadmisibles las que están denunciadas y están en proceso judicial. Pero el daño que una situación como ésta generó no solo al partido, no solo al Frente Amplio, sino al Gobierno y a la idea de que organizarse para cambiar las cosas puede ser algo pensado en el bien común, es gigantesco. Porque mucha gente confió en RD, en el Frente Amplio, en el Gobierno y sintió que esto era una demostración más de que no se puede confiar. Y por lo tanto, ese daño va a demorar mucho tiempo en resarcir”, argumentó el ex secretario de Estado.

En esta línea, dejó en claro que este episodio es un hecho aislado dentro de RD, precisando que “no hay ningún antecedente hasta ahora que muestre que hay una coordinación orgánica en la directiva o en algún órgano partidario que haya contribuido a la estrategia que se desarrolló por parte de Democracia Viva o de cualquier otra fundación”.