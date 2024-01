Ministra del Trabajo acoge propuesta de 3+3 para destrabar reforma de pensiones: “El Gobierno cedió”

15 de Enero de 2024

La votación se realizará este lunes en la Comisión de Trabajo de la Cámara, donde el Gobierno busca llegar a un acuerdo para seguir con la tramitación.

El Gobierno de Gabriel Boric con el objetivo de llegar a un acuerdo que le permita contar con los votos en la Cámara de Diputados, la administración cedió y acogieron la propuesta de la DC, el PDG y Demócratas.

Pues hace dos semanas, el presidente de la Democracia Cristiana ( DC), Alberto Undurraga, presentó junto a los sectores políticos no alineados, una indicación para dividir el 6% en un 3% a capitalización individual y un 3% a Seguro Social (solidaridad).

Ante esto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, explicó que el 3% dirigido a la capitalización individual contará con un componente intrageneracional.

Ministra del Trabajo, Jeannette Jara acoge la alternativa presentada por sectores de centro

“Hemos acogido la indicación que nos ha presentado un sector importante del centro político de nuestro país, que se representa en distintas bancadas y en distintos parlamentarios, a fin de introducir una indicación legislativa en la cual se distribuya el 6% de la cotización del empleador“, expresó Jara.

De esta forma, la titular del Trabajo detalló que con esta iniciativa”un 3% va a ir a capitalización individual y una cotización de manera intrageneracional“, mientras que “el otro 3% a a ir al Seguro Social, con lo cual se va a permitir que se pague la garantía de una UF por cada diez años cotizado”.

En esa línea recalcó: “Como lo hemos reiterado, este Seguro Social no es para otros, no es para otras personas, es para quienes cotizando tienen pensiones que no les alcanza para vivir“. En ese sentido, declaró que se trata de “un paso importante en la construcción de un acuerdo que es necesario“.

Siguiendo en esa línea, Jeannette Jara aseguró que se podrá “compensar las diferencias entre las expectativas de vida entre hombres y mujeres que hay en nuestro país, y que resultan ser muy complejas para las mujeres, dadas su bajo nivel de cotización, bajos salarios, menor empleabilidad, y además mayor expectativa de vida”.

Y para cerrar, la secretaria de Estado expuso: “vamos a poder incorporar el tema de cuidados en el marco de lo que ha sido la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados, que ha liderado la ministra Javiera Toro por instrucción del Presidente Gabriel Boric“.

Aunque la oposición anunció que rechaza esta propuesta, esta formula le permite al Gobierno ganar algunos votos que serían clave para la aprobación de la reforma de pensiones.