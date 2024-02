Autopsia de Sebastián Piñera: Fiscalía revela que muerte fue por asfixia por sumersión

7 de Febrero de 2024

El director regional del Servicio Médico Legal (SML) de Los Ríos, Hans Lugenstrass, confirmó que la autopsia al cuerpo del ex presidente Sebastián Piñera entregó la causa precisa de la muerte del ex mandatario.

El ex presidente Sebastián Piñera falleció producto de asfixia por sumersión, según confirmó esta mañana la fiscal de Valdivia, Tatiana Esquivel.

Así lo informó la persecutora tras obtener la autorización de la familia del ex mandatario.

Previo a aquello, tanto la fiscal como el Servicio Médico Legal (SML) mantenían en reserva la causa de la muerte de Sebastián Piñera.

Autopsia entregó la causa del deceso de Piñera

La confirmación del motivo del fallecimiento del ex jefe de Estado la entregó Tatiana Esquivel poco después de que el director regional del Servicio Médico Legal de Los Ríos, Hans Lugenstrass, confirmó que la autopsia al cuerpo del ex presidente Sebastián Piñera entregó la causa precisa de la muerte del ex mandatario.

El médico habló con la prensa que esperaba la salida del cuerpo del ex jefe de Estado, ocasión en la que manifestó que “la autopsia nos entregó una causa de muerte bastante definitiva“.

“Sin embargo, conversado y acordado con la familia, es algo que vamos a mantener en reserva por respeto a los deudos“, puntualizó en ese instante.

Dijo también que “esta información ya fue entregada a la Fiscalía, dado que es una investigación de tipo reservada“.

Añadió que “los exámenes y muestras que se tomaron están en un proceso de realización“.