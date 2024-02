En qué sectores de la Región de Valparaíso se mantendrá el toque de queda

17 de Febrero de 2024

La medida se mantendrá toda la próxima semana.

El contraalmirante Daniel Muñoz, jefe de la Defensa Nacional, tras participar en un nuevo Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) por los incendios en la Región de Valparaíso, confirmó que el toque de queda se mantendrá en algunos sectores.

“Durante la próxima semana vamos a mantener el toque de queda. Ha sido una medida necesaria, pero también estudiada”, señaló el uniformado ante la prensa.

Son 16 zonas de Viña del Mar y Quilpué que mantendrán la restricción del tránsito de personas entre las 22:00 y las 05:00 horas:

Viña del Mar

Población Manuel Bustos.

Los Almendros.

Villa Dulce Norte.

Villa Dulce Ampliación.

Villa Dulce Crav.

Miraflores Bajo.

Olivar Sur.

Olivar Norte.

Villa Independencia.

Monte Sinaí.

Las Pataguas.

Naciones Unidas.

El Dorado.

Quilpué

Pompeya Norte.

Pompeya Sur.

Población Argentina.

Quienes necesiten transitar en el horario en que se aplicará el toque de queda en estos sectores de la Región de Valparaíso, pueden sacar un salvo conducto que está disponible en Comisaría Virtual.

Por otro lado, el contraalmirante Daniel Muñoz confirmó que 180 personas han sido detenidas por incumplir esta medida.

“Respecto a los detenidos, hemos acumulado 180 por no cumplimiento del toque de queda (…) Hemos tenido 12 a 13 detenidos por día y el mensaje es que la gente no salga si no es necesario”, dijo.