A casi una semana del secuestro: lo que ha dejado el caso de Ronald Ojeda en Chile

27 de Febrero de 2024

Cuestionamientos a la inteligencia y al mismo Gobierno son algunos de los flancos que abrió el secuestro del general (r) venezolano.

Este miércoles se cumplirá una semana desde que se concretó el secuestro del general (r) venezolano Ronald Ojeda. La madrugada del 21 de febrero, cuatro desconocidos, vestidos de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), llegó hasta su departamento y se lo llevó esposado.

Desde entonces, se desconoce su paradero y la identidad de los responsables. A raíz de lo ocurrido, la Fiscalía inició una investigación que es secreta y en la cual no se descarta ninguna de las hipótesis, incluyendo aquellas que apuntan a la dictadura de Nicolás Maduro como quienes estén detrás de lo ocurrido.

Pero en los últimos días, el secuestro de Ronald Ojeda ha dejado un flanco a nivel policial y político.

“No corresponde”

El pasado viernes, desde Carabineros, el general director Ricardo Yáñez, abordó los cuestionamientos recibidos a nivel de inteligencia tras este secuestro.

“Hablar de fallas en este minuto no corresponde, porque para eso hay que hacer un análisis, hay que juntarse con todo el sistema de inteligencia para poder hacer una evaluación de qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho“, sostuvo.

El uniformado explicó que tras recibir la denuncia, “inmediatamente el personal hizo lo adecuado” y que “dentro de todas las denuncias que se reciben a nivel nacional, particularmente esta, cuando llega a conocimiento de Carabineros, inmediatamente el personal hizo lo adecuado de concurrir inmediatamente a un cuartel de la PDI para saber si este operativo correspondía o no a dicha institución y activar las alarmas”.

El cuestionado acuerdo con Venezuela

Una publicación apuntó al Gobierno de Gabriel Boric como los responsables de dar luz verde a esta operación.

En el artículo de La Razón se consignó que el acuerdo que firmó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con Venezuela permitiera lo ocurrido con el ex militar, ya que “abrió las puertas” a “los organismos policiales y militares venezolanos”.

Al ser consultado por la prensa, Monsalve aseveró que la publicación es “una total mentira” y que durante su viaje, “mantuve dos reuniones en Caracas, en las dos reuniones estuvo presente el embajador, el secretario general de la Cancillería, el subdirector nacional de la PDI. Reuniones que además también fueron públicas. Entonces, permítame decirle lo absurdo de la teoría”.

Además, precisó que este era “un convenio de colaboración policial. Por lo tanto, no es un convenio de colaboración política”.

“Es un convenio en que las policías, la PDI por el lado de Chile, y el cuerpo de investigación policial en el caso venezolano, intercambian información que permite identificar líderes de organizaciones criminales, detenerlos y, por supuesto, desarticular esas organizaciones”, agregó.

El llamado de Camila Vallejo

Además de lo ocurrido con Monsalve, desde el Gobierno abordaron las críticas surgidas en la oposición, quienes acusan poca claridad en lo ocurrido con el secuestro de Ronald Ojeda.

Ante esto, la vocera Camila Vallejo explicó que “el Ministerio Público ha determinado la investigación como una investigación reservada, una investigación secreta. Mal nosotros podríamos deslizar cómo avanza una investigación que ha sido declarada como secreta, porque estaríamos incumpliendo aquello. No podemos”.

Además, indicó que desde el Ejecutivo “se han provisto todos los requerimientos y toda la información que se pueda entregar los insumos para el avance de la investigación. Y en eso hay una conversación permanente, efectivamente, con la Fiscalía. Pero nosotros no podemos hacer ninguna hipótesis, no creamos hipótesis, ni nos inclinamos por una u otra hipótesis“.

Por lo mismo, la ministra Vallejo hizo un llamado a “a no instalar por mirada política o usar políticamente esta investigación para propósitos partidarios. Porque aquí lo que necesitamos es que la investigación avance”.

“Para que quede muy claro, porque en estas cosas a veces se utilizan, producto del desconocimiento, se instalan hipótesis que hacen pensar que hay como intencionalidad en el Ejecutivo de no referirse. No, estamos simplemente siendo responsables con algo que ha determinado el Ministerio Público para facilitar y no entorpecer la investigación que es el carácter secreto de esta”, sentenció.

No buscarían solo a Ojeda

El pasado miércoles, tras conocer el secuestro de Ronald Ojeda, otro ex militar venezolano solicitó protección a Carabineros en Talca.

Días después, conversó con un medio colombiano y aseguró que el general (r) no es el único que es buscado por la dictadura de Nicolás Maduro, tras sostener que son ellos los responsables.

Según comentó, “nos llegó la alerta desde Venezuela de que somos cuatro oficiales a los que nos estaban buscando, de los cuales uno es del Ejército, uno de Aviación, uno de la Guardia Nacional y mi persona, que soy de la Aviación”.

“No nos estamos enfrentado a una delincuencia organizada. No, nos estamos enfrentando a una mega organización delictual y asesina, como la de Nicolás Maduro”, advirtió, y ellos, por lo mismo, “no tenemos defensa, estamos a la buena de Dios”.

La madre de Ronald Ojeda

Este lunes, además, se conoció un video publicado en redes sociales de la madre de Ronald Ojeda, Omaira Moreno, quien llamó a que le envíen cualquier tipo de información que pueda dar con el paradero de su hijo.

En el registro, no solo agradeció al Gobierno por cómo han actuado ante el caso, sino que también llamó “a las autoridades chilenas que se están dedicando a que este caso, el cual claramente es una violación a los derechos humanos, para que no permitan que esto ocurra y que la vida de mi hijo, que fue asilado político en Chile, siga en riesgo de igual forma“.