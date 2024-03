Desaparición de mujer con 8 meses de embarazo: su pareja aseguró no conocerla

8 de Marzo de 2024

“Él la niega, él dice que no la conoce”, sostuvo la madre de la mujer, apuntando que esto causó extrañeza en la familia.

Compartir

Ana Karen Cortés es una mujer de 8 meses de embarazo que viajó hace 12 días desde a Ovalle hacia Santiago, momento en el cual se perdió su rastro, por lo que la PDI está indagando su paradero.

La mamá de Ana Karen conversó con CHV Noticias, donde entregó detalles del caso de su hija de 34 años, indicando que llegó a la capital el pasado 20 de febrero para realizar un control médico, además de otros trámites. Desde ese día no supo más de ella.

“El día lunes traté de llamarla al teléfono. Estaba encendido, no me contestó. Mi otra hija me dice que me preocupe, porque la Karen se había conectado a las 5 de la mañana y hasta cierta hora”, declaró Juana.

Junto con ello, expresó que su hija tenía una pareja en la capital que la acompañaría los días que estuviera en la Región Metropolitana. Sin embargo, cuando le preguntó por Ana Karen, el hombre le aseguró que no la conocía.

“Él la niega, él dice que no la conoce”, sostuvo la madre de la mujer, apuntando que esto causó extrañeza en la familia.

En esta línea, confidenció que tras uno de sus viajes a Santiago, la mujer que tiene 8 meses de embarazo volvió a Ovalle con diversos moretones en su cuerpo.

Tras no tener noticia de Ana Karen, su familia presentó una denuncia por presunta desgracia ante la PDI, mientras apuntaron que hay actividad en su teléfono.

“Ayer se volvieron a conectar al messenger de ella y nos corta. Yo le envío ‘hija, lo único que quiero saber es si estás bien’, y de ahí ya no hay nada más”, puntualizó su madre.