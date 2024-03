Denuncian a falso taxista que cobró $7 millones a turista desde el aeropuerto al centro de Santiago

13 de Marzo de 2024

Un taxista reveló que un chofer ilegal habría materializado una millonaria estafa a una turista holandesa en el Aeropuerto de Santiago. Además, aseguró que es "algo habitual".

Un insólito hecho se dio a conocer en las cercanías del Aeropuerto de Santiago, donde una nueva denuncia sacudió al servicio de taxis del lugar. Un taxista acusó que un transportista ilegal le habría cobrado una suma cercana a los 7 millones de pesos a una turista holandesa para trasladarla a un hotel.

Esta situación se reveló en medio de una fiscalización del Ministerio de Transportes, la cual se realiza con el objetivo de encontrar taxis ilegales o transportistas que tengan el taxímetro adulterado.

Los detalles de la millonaria estafa de falso taxista en el Aeropuerto de Santiago

Uno de los conductores que se encontraba en dicho sitio, comentó al matinal de Canal 13 que un transportista ilegal estafó a una clienta de él. De este modo, señaló que el chofer ilegal le cobró 7 mil dólares para llevarla a un hotel del centro de Santiago.

De acuerdo con el Banco Central, actualmente esta cifra se traduce en $6.700.000.

En este sentido, el taxista aseguró: “Es clienta mía. Yo no la pude venir a buscar y mandé a un colega. La señora no tuvo la paciencia y tomó un taxi de estos que se ponen acá, que no son legales”.

Según su relato, la estafa se hizo efectiva debido a que el pago fue hecho mediante tarjeta de crédito, por lo cual fue descontado de su saldo. “Ella me llama por teléfono, que le habían cobrado de su tarjeta de crédito 7.000 dólares“, expuso.

Tras este relato, el taxista sostuvo que “esto es habitual, pero ¿cuál es el problema que tiene fiscalización?, que no pueden ingresar al recinto del aeropuerto”.

“No sacamos nada con hacer una fiscalización en este horario, porque ellos se van y después empieza la tierra de nadie acá”, complementó.

El testimonio se da a conocer luego de que recientemente la Embajada de Reino Unido en Santiago notificara a Chile por el temor que tienen los británicos por los falsos taxistas que se encuentran en el aeropuerto.