Joaquín Lavín defiende pago de horas extras en Las Condes: “Va en beneficio de los vecinos”

7 de Abril de 2024

El otrora jefe comunal aseguró que "le sorprende" que este aspecto sea investigado por la justicia.

Joaquín Lavín defendió la gestión de Daniela Peñaloza (UDI), su sucesora en la municipalidad de Las Condes, cuestionando que se critique el millonario pago de horas extras a funcionarios de municipales.

“Las horas extras no son para los funcionarios, las horas extras son para los vecinos. Yo me preocupé personalmente de que Las Condes fuera una comuna 24-7. ¿Qué significa la hora extra? Significa que si un vecino es asaltado a las 4 de la mañana, Seguridad Ciudadana va a estar ahí. Las horas extras son que si se cae un árbol el domingo a las 9 de la mañana, eso se va a arreglar altiro, no se va a esperar el lunes. Ese es el sentido de las horas extras”, argumento.

Para Joaquín Lavín, “todas las horas extras que tiene la Municipalidad de Las Condes son horas extras que van en beneficio de los vecinos. Tú pregúntales a los vecinos qué prefieren: una municipalidad que se le caiga el lápiz a las 5 y media de la tarde del viernes y abra el lunes o una municipalidad 24-7 de verdad. Te van a decir que es 24-7 de verdad”.

Sobre la gestión de Daniela Peñaloza, en el centro de la polémica por una serie de eventuales irregularidades, como el abortado Cesfam de la comuna, salió en su defensa e incluso aseguró que tiene futuro en la política.

“Creo que mantuvo el alto estándar en Las Condes: sigue siendo para mí la comuna más segura de Chile, la comuna más 24-7, la comuna con más manutención de calles, de parques”, agregó.

En tanto, se mostró a favor de la candidatura de Marcela Cubillos, ya que “lo mejor para los vecinos de Las Condes es que Marcela Cubillos sea la próxima alcaldesa, porque creo que ella (…) va a ser capaz de volver a recomponer esta unidad de propósito entre alcalde y concejo. Yo no estoy mirándolo como UDI, estoy mirándolo desde la perspectiva de los vecinos de Las Condes”.