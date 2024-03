Economista y eventual subsidio del Gobierno a Huachipato: “No debemos resolver una distorsión con otra distorsión”

25 de Marzo de 2024

En diálogo con EL DÍNAMO, la economista Victoria Paz alertó que cualquier medida que adopte Chile debe considerar que el 40% de nuestras exportaciones tienen como destino China.

La delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, reiteró este lunes el compromiso del Gobierno con la Siderúrgica Huachipato y valoró los esfuerzos para revertir la crisis que vive la industria debido al dumping del acero chino.

Tras reunirse con dirigentes sindicales, comunales y regionales, Dresdner manifestó que todos en la Región del Biobío “estamos de acuerdo en una cosa: la importancia que tiene Huachipato para nuestra región“

La delegada presidencial aseguró además que “vamos a seguir trabajando sin descanso hasta que logremos una solución para Huachipato“.

Al respecto, contó que “hemos discutido con parlamentarios distintas salidas legales que se pueden entregar”. Detalló que según la actual legislación “se requiere sin duda el acuerdo de la empresa para cualquier paso que se vaya a dar“.

“Por por eso mismo que el ministro (de Economía) ha estado trabajando constantemente y codo a codo con la firma para poder llegar a una solución“, cerró la representante del Ejecutivo.

El dumping chino no es sólo en el acero

Para analizar lo que ocurre con la empresa chilena, EL DÍNAMO conversó con la economista Victoria Paz, quien de inmediato recalcó que se trata de “un fenómeno que se ha dado también en otras partes del mundo“.

Recordó que “la acusación de dumping en productos chinos ha ocurrido no solo en acero, sino también en bicicletas eléctricas en Europa, por ejemplo. De hecho, la Unión Europea, Estados Unidos y México han subido los aranceles”, precisó.

Sobre lo que ocurre con la Siderúrgica Huachipato, la profesional sostuvo que “creo que se está haciendo uso de la institucionalidad adecuada, que es la Comisión Antidistorsiones, para solicitar no un subsidio, sino que un alza de los aranceles con los que los productos ingresan al país. De esa forma, argumentan, podrían competir en igualdad de condiciones”.

Tres factores clave

Al respecto, Victoria Paz llamó la atención sobre tres factores que considera relevantes. El primero es que “un alza de aranceles debe necesariamente acompañarse con una revisión general de la productividad de la empresa, para que su competitividad aumente”.

El segundo tema sobre el que alerta es que “tenemos que considerar que cualquier resolución que se tome, debe tener en cuenta que el 40% de nuestras exportaciones tiene como destino a China“.

Y, por último, que “no debemos resolver una distorsión con otra distorsión, ya que subsidios que no permitan ver faltas de eficiencia o aranceles más altos de los que corresponden, puede finalmente generar nuevos problemas en el mercado si no se toman en cuenta criterios técnicos“.

Cómo afectaría el desempleo en la región

Respecto de cómo afectaría el posible cierre definitivo de Huachipato, la economista recordó que la industria “entrega 3.000 empleos directos y otros 22.000 indirectos, por lo que la región se vería tremendamente afectada, impactando directamente en al menos 1 punto en el desempleo en la zona“.

“Son empresas que generan empleos y cadenas productivas importantes en una población y es por esto que la atención y preocupación es justificada“, concluyó.

Lo que dijo la CPC

También se refirió al posible cierre de la Siderúrgica Huachipato el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, quien sostuvo que el tema “se canalizó como debía. La Comisión de Distorsiones ha mencionado la sobretasa y tenemos que respetar la institucionalidad que nosotros mismos nos hemos puesto. Entonces aquí se han hecho todos los pasos que corresponden”.

En entrevista con radio Pauta, dijo que “somos muy empáticos con la gente que va a perder sus puestos de trabajo. Debemos tener las competencias a través del Sence, a través de las instituciones del Estado, de transformar a todas esas personas para que tengan opción de buscar otros puestos“.

Manifestaciones de los trabajadores

Por otra parte, durante este lunes se realizó en Talcahuano una masiva manifestación, en la que tomaron parte cientos de trabajadores de Huachipato.

Los participantes se reunieron frente a la empresa, en la Rotonda Huachipato, lo que interrumpió el transito en el lugar.

El presidente del Sindicato 1 de Trabajadores de Huachipato, Héctor Medina, le dijo a radio Biobío que la manifestación es una “respuesta a la necesidad de proteger la industria del acero en Chile“.