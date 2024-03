¿Qué significa? querella contra Cristián Campos será vista por el antiguo sistema de justicia

28 de Marzo de 2024

El caso por abusos contra Raffaella di Girolamo, hija de Claudia di Girolamo, será visto por el juez Edgardo Gutierrez Basualto del 34°Juzgado del Crimen de Santiago.

El Poder Judicial declaró admisible la querella de la Fundación para la Confianza por abusos sexuales cometidos por Cristián Campos, la cual se investigará bajo el antiguo sistema de justicia, ya que los hechos denunciados ocurrieron en la década de los ’90.

Será el magistrado quien llevará adelante las indagatorias de los hechos, las cuales fueron catalogadas de reservadas, para posteriormente dictar sentencia.

Entre las diligencias que puede determinar está la citación de Cristián Campos como principal inculpado, además de Raffaella di Girolamo como víctima y otros testigos. Esto significa que la Fiscalía no participará en la investigación.

La querella presentada por la Fundación para la Confianza fue preparada desde hace un año junto a Di Girolamo.

“Durante su niñez y adolescencia el señor Campos le debía el máximo deber de cuidado, respeto y protección, en su calidad de adulto responsable y garante de sus derechos. Sin embargo, utilizó su posición asimétrica para confundir, controlar y cometer abusos en su contra”, consignó la declaración dada a conocer por la organización.

Por su parte, la familia Di Girolamo detalló que los eventuales abusos sexuales cometidos por el actor se habrían iniciado a los 13 años y se extendieron hasta los 17 años.

En tanto, Cristián Campos recalcó que “nunca jamás en mis 67 años de vida, he sentido atracción sexual alguna hacia menores de edad. El tema me resulta degradante y repugnante. He sido un buen padre, buen tío y padrino, y he compartido, y convivido siempre con sobrinas, hijos e hijas de amigos, pololas y parientes”.