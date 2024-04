Luis García-Huidobro: “No tengo relación con el atentado que se me acusa”

7 de Abril de 2024

Luis García-Huidobro reiteró que "no pertenezco ni he pertenecido en el pasado a la organización WAM, la cual habría realizado este atentado".

El ex jesuita Luis García-Huidobro se encuentra en prisión preventiva acusado de participar en un ataque incendiario en Carahue y desde la cárcel dejó en claro que no pertenece al grupo Weichán Auca Mapu (WAM).

“Les escribo para decirles que no tengo ninguna relación con el atentado en que se me acusa, en la comuna de Carahue. Nunca he estado en tal Fundo Casa Blanca, ni sé en dónde está ubicado dentro de esa comuna, ni sé nada sobre sus propietarios ni de sus trabajadores, más de lo poco que se dijo en la audiencia”, indicó en una declaración pública.

Luis García-Huidobro reiteró, en el documento dado a conocer por radio Cooperativa, que “no pertenezco ni he pertenecido en el pasado a la organización WAM, la cual habría realizado este atentado según lo dicho en audiencia, ni me siento identificado con sus planteamientos ideológicos y acciones”, complementa el documento.

El ex jesuita es acusado de ser participar en el ataque al fundo Casablanca en octubre de 2021, en La Araucanía, donde junto a un grupo de encapuchados destruyeron 10 cabañas, camiones, una bodega y otros vehículos particulares.

Ante esto, García-Huidobro declaró que “no puedo juzgar a la persona que me acusa, y cuyo único testimonio me tiene aquí, pues no sé nada de ella. No sé si fue inducida por la policía, si estará mintiendo deliberadamente, o si acaso está en un error del cual ella misma esté honestamente convencida”.

Sin embargo, espera “en que al llegar el juicio pueda desecharse esta falsa o errónea acusación, y yo pueda volver con mi esposa e hijos, de quienes he sido injustamente separado”.