Presidente Boric llega a velorio de teniente Sánchez y se reúne con su familia

11 de Abril de 2024

Se espera que el mandatario también participe de los funerales del teniente Sánchez, que se concretarán este viernes.

El presidente Gabriel Boric se hizo presente en el templo evangélico de Carabineros, donde son velados los restos del teniente Emmanuel Sánchez, quien fue abatido la noche de este miércoles en un enfrentamiento con delincuentes en Quinta Normal.

El jefe de Estado llegó al lugar acompañado de la ministra del Interior, Carolina Tohá, donde se reunió con la madre del fallecido funcionario y el general director Ricardo Yáñez.

Yáñez destacó la presencia del presidente Boric, expresando que “agradezco que las autoridades se den el tiempo de despedir a una persona que, son pocos quienes están dispuestos a entregar su vida por los demás. Y Emmanuel no dudó en eso, defendiendo a su mujer y a su hijo de tres años”.

Por su parte, el general director de Carabineros lanzó duras palabras para los involucrados en el homicidio.

“Creo que me quedé corto cuando hablé de lacras. Ustedes fueron testigos hoy día de que estos infames salieron del cuartel riéndose, burlándose de ustedes, de los medios de comunicación, pero en definitiva burlándose del país”, declaró Yáñez.

El jefe de la policía uniformada envió un mensaje a los involucrados, apuntando que “llegaron a un país donde no les vamos a aceptar ese tipo de actitudes, que nuestros carabineros están dispuestos a entregar su vida para de alguna manera sacarlos de nuestro país, al que no se puede venir a cometer los delitos que ellos vienen a cometer. Este no es un país donde se viene a reír de la gente ni de sus autoridades. Y vamos a aplicar el máximo rigor de la ley”.

Por la muerte del uniformado ya hay tres personas detenidas, cuya detención se prolongó hasta el próximo domingo, a la espera de su formalización.