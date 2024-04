Caso Factop: PDI detuvo a los hermanos Sauer y otras cuatro personas

8 de Abril de 2024

Los seis detenidos serán formalizados este lunes en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Compartir

La Brigada de Delitos Económicos Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a los hermanos Daniel y Ariel Sauer Adlerstein junto a otras cuatro personas involucradas en el Caso Factop, cuya arista se reveló tras la filtración de audios entre Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla, que dio inicio a la investigación contra del abogado.

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía Metropolitana Oriente, los detectives de la PDI capturaron a seis personas en calidad de imputados. Entre ellos se encuentran: Daniel Sauer Adlerstein, Ariel Sauer Adlerstein, Alberto Sauer Rosenwasser, Rodrigo Topelberg Kleinkopf, Darío Cuadra Junes y Luis Flores Cuevas.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y el dictamen del juez Rodrigo Carrasco decretaron la orden de detención contra las mencionadas personas.

De esta forma, a la Fiscalía Oriente se le concedieron los permisos para entrar y registrar las casas de los investigados con el objetivo de incautar objetos y documentos vinculados con la indagatoria y que puedan servir como medio de prueba, como por ejemplo: celulares, tablet, videos, entre otros.

Durante la tarde de este lunes, todos los detenidos serán formalizados en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

La arista Factop se dio a conocer tras el Caso Audios, donde se revelaron diferentes mecanismos de los hermanos Sauer para cometer presuntos delitos económicos.

¿Qué dijo el Gobierno tras la detención de los involucrados por el Caso Factop?

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, no se refirió al caso en particular. Sin embargo, sostuvo que esta situación “demuestra que en Chile no hay impunidad y que las personas que cometan delitos serán sancionadas“.