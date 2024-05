Madre de Tomás Ross llega a Santiago: “No es justo que tengamos que hacer esto para salvar a nuestros hijos”

28 de Mayo de 2024

Camila Gómez aclaró que su caminata por su hijo Tomás Ross todavía no termina hasta que llegue al Palacio La Moneda para reunirse con Gabriel Boric.

Luego de una caminata de un mes que se inició en Ancud para visibilizar la distrofia muscular de Duchenne que padece su hijo, la madre de Tomás Ross finalmente llegó a la Región Metropolitana, en la antesala de su encuentro con el presidente Gabriel Boric.

Camila Gómez arribó a la comuna de Paine, acompañada de Marcos Reyes, presidente de la Corporación Familias Duchenne, como parte de su campaña para reunir 3.500 millones de pesos para comprar un medicamento para el tratamiento de Tomás.

A su llegada a la capital, la mamá de Tomás Ross expresó a radio ADN que “de verdad estoy agradecida porque sé que muchas de estar personas fueron parte del millón de personas que me ayudaron para comprar el medicamento de mi hijo. Estoy agradecida del pueblo chileno”.

Sobre las críticas respecto a eventuales motivaciones políticas detrás de su caminata, Gómez recalcó que “yo solamente soy una mamá chilota, no me pongan más etiquetas. Yo dejé los pies en la calle por esto, empecé en noviembre haciendo campaña por mi hijo, haciendo empanadas, vendiendo milcao, haciendo muchas cosas y no daban resultado, así que por esto de verdad muchas gracias”.

Junto con ello, aclaró que su caminata por su hijo Tomás Ross todavía no termina hasta que llegue al Palacio La Moneda para reunirse con Gabriel Boric.

“Yo completé la meta el sábado y decidí seguir caminando porque se lo prometí a Marcos, porque el plan final de él es hablar con el presidente. Ese es el momento de Marcos y yo no lo voy a dejar solo”, argumentó.

En esta línea, Camila Gómez puntualizó que su causa “no es solo Tomás, acá hay un gran problema en la salud. Hay muchos papás que están sufriendo y no es justo que tengamos que hacer esto para salvar a nuestros hijos. Nosotros vamos a dar una propuesta para que todos estos problemas en salud no sigan ocurriendo y esperamos que sea bien acogida”.