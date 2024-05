Fuera de riesgo vital: ex boxeador Martín Vargas es atropellado en Maipú

30 de Mayo de 2024

La última aparición del ídolo del deporte nacional fue el pasado 25 de mayo, donde fue parte de un taller realizado en el Gimnasio Municipal de Graneros.

El reconocido ex boxeador nacional Martín Vargas fue atropellado por una motocicleta en las cercanías de su domicilio, en la comuna de Maipú.

Tras el accidente, el otrora campeón nacional de 69 años fue derivado a un centro sanitario, donde permanece fuera de riesgo vital, consignó La Tercera.

Martín Vargas está a la espera de exámenes para determinar su estado, ya que tras ser atropellado se mostró desorientado.

Vargas recordó en conversación con Pancho Saavedra en Te paso a buscar hace un año que pasó por un complejo problema de salud que lo tuvo en coma. Si bien superó ese episodio, reconoció que debe tomar medicamentos toda su vida.

“Tengo que tomar remedios de por vida. Es más, tengo siete operaciones en la cabeza por una meningitis que contraje en el hospital”, relató el ex boxeador.

Martín Vargas precisó que “me hice unos exámenes médicos y salí con dolores de cabeza, pero no le tomé importancia”. Sin embargo, “al otro día volví al hospital, y de ahí no me acuerdo de nada”, ya que “estuve en coma inducido casi cuatro meses, o sea, prácticamente muerto”.