Agustina Méndez, la joven patinadora que puso a Chile en lo más alto y sueña con el oro en el Panamericano de Colombia

27 de Mayo de 2024

Con solo nueve años, la patinadora ya sabe lo que es ser campeona del mundo en su categoría, y ahora necesita recaudar dinero para competir en el Panamericano de Patinaje en Colombia.

Agustina Méndez es una patinadora artística de tan solo nueve años de edad, que ha demostrado todas sus aptitudes en la disciplina, posicionando a Chile en lo más alto en su categoría, obteniendo resultados sobresalientes en competiciones internacionales.

La joven deportista de la comuna de Estación Central, con solo dos años de experiencia en la disciplina, se posiciona como una de las atletas con más proyección del país. Ahora busca seguir cumpliendo sus sueños y viajar a Colombia a representar a Chile en el Panamericano de Patinaje Artístico de Ibagué.

Para ello, Agustina junto a su familia se encuentran recaudando fondos para poder cumplir dicho anhelo y viajar al mencionado país para seguir acumulando logros en su corta y prometedora carrera.

“Ella se ponía los patines para jugar, pero profesionalmente empezó hace dos años”, partió relatando a EL DÍNAMO, Johanna Loyola, madre de la patinadora y la encargada de movilizarla hacia todos sus entrenamientos.

Una actividad que solo realizaba como juego, rápidamente se convirtió en algo más que eso. “A ella le gustaba patinar mucho, entonces gente externa nos dijo: ¿por qué no la meten a una escuela?, porque tiene mucho talento. Nos convencieron y ella postuló a través de diferentes audiencias. Al ver que la Agustina tenía mucho talento, la aceptaron en todas las partes a donde ella fue a postular y ahí nosotros tuvimos la ventaja de elegir donde quedarnos”, explicó Loyola.

Grandes logros en medio de un camino que recién comienza

Un gran talento que ha quedado demostrado en sus logros. De hecho, hace poco menos de un mes, Agustina Méndez ganó la medalla de oro en el mundial Artistic International Series, cuya competencia fue organizada por World Skate en Brasilia.

Esta versión contó con la participación de las mejores patinadoras del mundo en la categoría Mini, donde finalmente la representante de Chile logró el primer lugar del certamen.

World Skate 2024. CEDIDA.

Otro de los logros importantes que ha conseguido en su meteórica carrera deportiva fue posicionarse en el top 5 del Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico de Colombia en 2023.

Sumado a ello, se encuentra en el top 7 a nivel sudamericano, luego de su destacada participación el año pasado en los Juegos Sudamericanos sobre ruedas en Paraguay.

En cuanto a su desempeño en competiciones nacionales, Agustina Méndez fue campeona nacional en categoría Tots en 2023.

A su corta edad, Méndez entrena duramente, cuya rutina se basa en un sacrificado trabajo en tiempos acotados. En las mañanas asiste a clases en Maipú para luego trasladarse a Talagante a entrenar en la academia. Luego de ello, viaja hasta San Miguel para realizar actividades de preparación física.

Todos los días mantiene la misma rutina, añadiendo que dos veces por semana tiene clases de flexibilidad y una de danza. Una fuerte carga física y mental que también es acompañada de una fuerte carga monetaria, puesto que todo lo mencionado se financia solamente con el bolsillo de los padres de Agustina.

El duro golpe que recibió la familia de Agustina Méndez en sus intenciones de recaudar fondos

Considerando los gastos que significan viajar a otros países a competir, la familia de la patinadora de nueve años postuló a una beca deportiva en la comuna de Estación Central, con el objetivo de cubrir los pasajes y la estadía para asistir al Panamericano que se realizará en Colombia a inicios de julio.

“Con la noticia de la beca quedamos súper desinflados, nos queda la pura rifa y todavía no aparecen sponsors“, dijo Johanna Loyola.

Con respecto a la beca, la cual entregaba un millón de pesos, la madre de Agustina acusó: “Hay tres patinadoras que inventaron títulos y no existen. Hay una que estaría compitiendo con mi hija y no existe, no está, entonces ahí me dijeron que ellos no verificaban la información de cada postulante”.

A lo que agregó: “Le dieron dinero a gente que maquilló sus logros y dejaron a Agustina afuera siendo que salió campeona mundial”.

Tras este duro revés que recibieron en materia de financiamiento, la familia se encuentra buscando diversos mecanismos que le permitan competir internacionalmente a la joven. “Desde el año pasado hemos hecho rifas, hemos pedido préstamos, también he ido a ferias libres a vender cosas de la casa”, detalló Loyola.

En este sentido, la mamá de Agustina aseguró que los gastos para viajar y competir son alrededor de dos y medio a tres millones de pesos, “eso es como el promedio que sacamos de gasto sin contar nada extra. Considerando los pasajes, competencia y entrenamiento, porque también se pagan 100 dólares para inscribirse en los campeonatos internacionales”.

¿Cómo ayudar a recaudar fondos para que Agustina pueda representar a Chile en los Panamericanos de Patinaje Artístico?

Los Panamericanos de Patinaje Artístico de Colombia se realizarán a inicios de julio de 2024, por lo cual los padres trabajan a contrarreloj en la tarea de recaudar fondos.

Para ello, están organizando una rifa. En estos momentos aún se encuentran juntando premios y realizando gestiones para conseguir más. Hasta ahora, hay conjuntos deportivos, parlantes, entre otros artículos.

Las personas que quieran entregar su aporte o que deseen participar en esta causa pueden acceder a más detalles en la cuenta de Instagram de Agustina Méndez (@agustinamendez.l).

Para ayudar monetariamente, se puede transferir a la cuenta bancaria de la madre de la patinadora de nueve años.

Johanna Loyola

BancoEstado

CuentaRUT: 13.082.920-1