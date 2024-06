No solo las sobretasas al acero: el historial de casos que han enfrentado a Chile y China en materia comercial

7 de Junio de 2024

El embajador del país asiático, Niu Qingbao, alertó que confirmar las sobretasas "no sería beneficioso para desarrollar aún más las potencialidades de la relación comercial y económica entre China y Chile".

El embajador de China en Chile, Niu Qingbao, descartó que su país exporte acero con dumping, es decir con subsidios que permitan establecer precios más bajos que los del mercado, al referirse a la decisión de la Comisión Antidistorsiones de aplicar sobretasas a estos productos provenientes de su país.

El diplomático se refirió al tema al acudir a una sesión de la Comisión de Economía del Senado, donde planteó que “la medida adoptada no coincide con los hechos y contraviene el consenso alcanzado entre ambos jefes de Estado el año pasado“.

De esta forma, el embajador se refirió al acuerdo que suscribieron en 2023 el presidente Gabriel Boric y su similar de China, Xi Jinping, en el que ambas partes “se comprometieron a mantener un entorno de negocios abierto, equitativo, justo y no discriminatorio para las inversiones y operaciones de las empresas de la otra parte”.

“No sería beneficioso para desarrollar aún más las potencialidades de la relación comercial y económica entre China y Chile”, advirtió este martes Niu Qingbao.

Embajador chino aseguró que “no existe dumping”

El diplomático les enfatizó a los miembros de la comisión que “no existe dumping en las exportaciones de acero por parte de las empresas chinas”.

En esa misma línea, aseguró que el acero de su país “no se vende a precios por debajo del valor normal o injusto. Ni ha causado daños, amenazas u obstáculos sustanciales a la industria siderúrgica chilena, lo que no establece una relación causal con el comportamiento de dumping”, argumentó.

Respecto de lo determinado por la Comisión Antidistorsiones, el embajador Qingbao aseveró que “pasó por alto la evidencia presentada por la industria y empresas chinas, imponiendo aranceles temporales“.

Manifestó también que la medida implementada por Chile “no cumple con las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esto es una señal de proteccionismo comercial“.

Qué dijeron los trabajadores de Huachipato

Las palabras del embajador chino en Chile no pasaron inadvertidas en Talcahuano, donde el presidente del sindicato 1 de trabajadores de Huachipato, Héctor Medina, planteó que “son reacciones destempladas de parte del embajador“.

Añadió que los dichos de Qingbao estuvieron fuera “de las normas protocolares que corresponden a un diplomático de esa envergadura”.

“Está comprobado que hay dumping“, aseguró Medina. “¿Por qué no le dice eso a los otros países? Cree que nosotros somos débiles“, añadió.

Por su parte, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, también se refirió al tema y dijo que espera que China y Chile lleguen a un acuerdo en este tema.

“Yo esperaría que el canciller tomara muy fuertemente las riendas de esta situación. Que fuera, que negociara, que conversara con su par chino para ver cómo resolvemos esto, porque claramente puede tener unas implicancias, por ejemplo, en nuestro principal producto de exportación hacia China, que son las cerezas”, manifestó el líder de los empresarios.

“Esto claramente podría tener efectos económicos que no nos van a gustar en pocos meses más“, le dijo a radio Cooperativa.

Otros casos que han enfrentado a China y Chile

El impasse entre los gobiernos de Chile y China por el tema del acero no es el primero que han debido enfrentar ambos países. En el mes de mayo, y a propósito de la industria de litio, la empresa china BYD frenó el proyecto que había acordado con el Gobierno del presidente Boric para construir una planta de cátodos de litio en la Región de Antofagasta.

La iniciativa, que consideraba una inversión de 290 millones de dólares, quedó “en pausa”, según afirmó la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li.

“Está en pausa. No sabemos qué va a pasar”, dijo, agregando que las comunicaciones de Corfo y el Ejecutivo sobre el proyecto “no han sido claras para el futuro. No han sido directas“.

De manera paralela, la empresa china Tianqi reveló su discrepancia con el acuerdo entre Codelco y SQM para impulsar la producción de litio en nuestro país, y le pidió a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que se pronunciara sobre el tema.

Con el 22,1% de la propiedad de SQM, la compañía asiática considera que el acuerdo vulnera sus intereses e incluso adelantó que podría influir en su decisión de mantener su participación en la empresa nacional.

“La compañía llevará a cabo una evaluación exhaustiva dentro del marco legal y puede considerar acciones para garantizar la protección de los intereses de sus accionistas”, aseveró Tianqi.

Respecto de la solicitud efectuada por la empresa china a la CMF, en una sesión de la Comisión de Minería del Senado la presidenta de la CMF, Solange Berstein, dijo que ésta “se encuentra en etapa de análisis por parte de la CMF, junto con los antecedentes de la asociación suscrita por Codelco-SQM. Estamos analizando las páginas, que son varias”.

El temor de Fedefruta

Un sector que está alerta ante el incremento de los conflictos comerciales entre Chile y China es el de los productores nacionales de fruta ya que, por ejemplo, el país asiático es el principal importador de las cerezas chilenas.

Por ello el presidente de la Federación de Productores de Fruta de Chile (Fedefruta), Víctor Catán, llamó al Ejecutivo a redoblar el diálogo con China tras los cuestionamientos manifestados por el embajador Niu Qingbao en el caso del acero.

“Creemos que es necesario que se redoble el diálogo, la disposición al diálogo del Gobierno de Chile con el de China, para poder limar estas asperezas y que esto no traiga consecuencias“, manifestó Catán.

Cómo ha reaccionado China a otros conflictos comerciales

Las posibles represalias por parte de China a las que hizo mención el presidente de la CPC tuvieron una versión concreta en 2020, a raíz de la disputa que mantuvieron ese país y Australia.

Si bien ambas naciones mantenían pugnas políticas previas, luego de que Canberra pidió que se investigara el origen de la pandemia del COVID en China, Beijing implementó medidas tanto políticas como económicas contra el país oceánico.

Así, entre las medidas que adoptó el gobierno de Xi Jinping se cuentan el establecimiento de aranceles antidumping a la cebada, el carbón, el algodón, el azúcar, la madera, el turismo, el vino, el trigo y la lana proveniente de Australia.

En 2021 Canberra acudió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para denunciar los nuevos aranceles, a lo que Beijing respondió con su propio reclamo ante el mismo organismo por las medidas que Australia aplicaba a sus turbinas eólicas y otros productos.

Tras más de cuatro años de conflictos políticos y comerciales, recién luego del cambio de gobierno en Australia se han comenzado a normalizar las relaciones entre ambos países.